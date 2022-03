Ukraine-Krieg und Sanktionen gegen Russland lassen überall die Preise steigen

Nächster Preisschock droht für deutsche Verbraucher: Weizen wird teurer

Agrarminister der Union warnen: Ukraine fällt als Kornkammer aus

Droht jetzt eine Weizenknappheit in Deutschland?

Welche Produkte bald teurer werden könnten

Der Krieg in der Ukraine erschüttert die ganze Welt. In Deutschland bemerken wir erste Folgen in den Supermärkten und Discountern. Produkte, wie beispielsweise Speiseöl, werden zur Mangelware. Nun werden die nächsten Lebensmittel knapp und teuer.

Ukraine-Krieg sorgt für nächsten Preis-Schock im Supermarkt: Weizen wird teurer

Der Krieg in der Ukraine führt zu höheren Preisen bei Weizen. Aufgrund der Sanktionen gegen Russland und deren wichtigste Banken steigt die Sorge im Hinblick auf mögliche Lieferausfälle beim Getreide. Im Januar lag der Preis für Weizen bereits bei ungefähr 275 Euro pro Tonne. Das war schon viel. Seitdem kennt der Preis nur noch eine Richtung: nach oben. Aktuell kostet eine Tonne fast 450 Euro - ein Aufschlag von mehr als 60 Prozent in wenigen Wochen. Ein Preis, den es seit mindestens 15 Jahren so nicht gegeben hat.

Bereits in der vergangenen Wochen sind zahlreiche Rohstoffe teurer geworden, die aus Russland exportiert werden. Das Land zählt zu den wichtigsten Produzenten von Weizen auf der Welt. Aber auch die Ukraine gehört zu den großen Weizenproduzenten. Beide Länder deckten zuletzt zusammen etwa ein Viertel des weltweiten Weizenhandels ab, wie tagesschau.de berichtet.

Die Ukraine gilt auch als die "Kornkammer Europas". Das Land ist eines der größten Weizenexporteure auf der Welt. Nahrungsmittel sind das zweitwichtigste Exportgut der Ukraine - nach Eisen und Stahl. Deutsche Verbraucher müssen sich wohl auf weiter steigende Preise für Brot und Brötchen einstellen. Allerdings spielen die Getreidepreise beim Endpreis der Backwaren angesichts der deutlich höheren Personal- und Herstellungskosten nur eine untergeordnete Rolle. Sie werden auf einen niedrigen einstelligen Prozentbereich geschätzt.

Agrarminister der Union warnen: Ukraine fällt als Kornkammer aus

Die Ukraine falle als Kornkammer Europas und wichtiger Erzeuger von Sonnenblumen, Mais und Weizen aus, sagte Niedersachsens Ressortchefin Barbara Otte-Kinast am Donnerstag (10. März 2022). Die gesamte Agrarpolitik müsse daher auf den Prüfstand. "Es gilt sofort im Sinne der Landwirtschaft und der Ernährungssicherung zu handeln", sagte die CDU-Politikerin nach einem Treffen mit Sachsen-Anhalts Minister Sven Schulze (CDU).

Schulze und Otte-Kinast präsentierten eine 13 Punkte umfassende Erklärung, die auch aus den zuständigen Ministerien in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen stammt. "Ökologische Aspekte sind wichtig, sie müssen aber jetzt für die nötige Zeit ein Stück zurücktreten", sagte Schulze. In der "Burg Warberger Erklärung" der Unionsminister heißt es, dass die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln in der EU und in Deutschland nicht gefährdet sei. Die Verknappung des Angebots und der starke Preisanstieg etwa beim Weizen könnten aber große Nachteile für die Ernährungssituation in ärmeren Schwellen- und Entwicklungsländern bedeuten. Die Europäische Union wird aufgefordert, alle Mittel zur Versorgung betroffener Länder sicherzustellen.

Die Agrarpolitiker der Union beschreiben in ihrem Papier eine große Sorge vor der Abhängigkeit der deutschen Volkswirtschaft unter anderem von Energieimporten aus Russland. Um eine mangelnde Verfügbarkeit von Energieträgern zu vermeiden, halten es die Ministerinnen und Minister der fünf Länder unter anderem für erforderlich, die Land- und Ernährungswirtschaft prioritär mit Energie zu versorgen.

Droht in Deutschland Weizenknappheit?

Dr. Peter Haarbeck – Geschäftsführer Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft (VGMS) – kann gegenüber dem Stern beruhigen: In Deutschland wird zu 95 Prozent Getreide direkt aus Deutschland gekauft. Russland und die Ukraine hingegen liefern "so gut wie kein Getreide" zu uns. Eine direkte Knappheit durch ausfallende Lieferverträge wird es also wahrscheinlich nicht oder nur wenig geben. Es drohe zwar keine Weizenknappheit in Deutschland, dennoch müssen sich Verbraucher auf steigende Preise bei Produkten, die vor allem aus Weizen bestehen, einstellen.

Der VGMS nennt folgende Daumenregel für den Preis: Je weniger verarbeitet die Produkte sind und je größer der Anteil des Getreides im Lebensmittel ist, desto enger hängen auch die Verbraucherpreise für Lebensmittel aus Getreide von den Rohstoffpreisen ab.

Bei Nudeln beispielsweise, die ausschließlich aus Hartweizengrieß, Wasser und Salz bestehen, ist der Endpreis für Verbraucher also besonders stark vom Preis der Ausgangsprodukte abhängig. Steigt der Preis für Hartweizen deutlich an, wird das also auch Auswirkungen auf den Verkaufspreis im Supermarkt haben.

Zum Weiterlesen: Sprit-Preise steigen rasant: Tanken so teuer wie nie - mit diesen Tipps kannst du trotzdem sparen

ank mit dpa

Vorschaubild: © fbhk/pixabay.com (Symbolbild)