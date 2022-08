Kusel 11.08.2022

Polizistenmord

"Er wählte das Wort eiskalt" - Vernehmungen im Polizistenmord-Prozess

Am Donnerstag (11. August 2022) stand der Nebenangeklagte im Mittelpunkt des Prozesses um den Polizistenmord in Kusel. Zwei Vernehmungsbeamte saßen im Zeugenstand am Landgericht Kaiserslautern.