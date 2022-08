Am Montagnachmittag (01. August 2022) ist der Fahrer eines weißen Kleinlastwagens in eine Verkehrskontrolle geraten. Der 37-Jährige war auf der Berliner Straße in Velbert-Mitte in Richtung Willi-Brandt-Platz unterwegs in Mettmann (Nordrhein-Westfalen) unterwegs.

Das Fahrzeug des 37-Jährigen geriet ins Visier eines Polizeibeamten, weil es sich "schon im ersten Anblick in einem schlechten Allgemeinzustand zeigte", berichtet die Polizei Mettmann.

Fahrzeughalter legt Prüfbericht vor - TÜV findet 35 Mängel

Bei der Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer - der zudem auch der Halter des Wagens ist - über einen aktuellen Prüfbericht verfügte. Dieser attestierte dem Fahrzeug eine bestandene Hauptuntersuchung am 27. Juni 2022, ohne gravierende Mängel.

Vor Ort zeigte sich dem Polizeibeamten ein anderes Bild, schon eine oberflächliche Kontrolle deckte mehrere Mängel des Fahrzeugs auf: Dazu zählten abgefahrene Reifen, eine defekte Feststellbremse, umfangreiche Durchrostungen und Beleuchtungsmängel. Das Fahrzeug wurde anschließend zur Kontrolle in eine örtliche Prüfstelle des TÜV gebracht.

Der Prüfer stellte dabei 35 Mängel an allen Bereichen des Kleinlastwagens fest. Dabei fielen vor allem erhebliche "Korrosionen am Unterboden, im Bereich der Achsaufnahmen an der Vorderachse sowie am Rahmen und den Schwellern des Kastenwagens" auf. Diese trugen zur absoluten Verkehrsunsicherheit des Fahrzeugs bei.

Fahrzeug sofort stillgelegt - Polizei leitet Ermittlungen ein

Das eingeschaltete Straßenverkehrsamt Mettmann ordnete anschließend die sofortige Stilllegung des Fahrzeugs an.

Gegen den 37-jährigen Fahrzeugführer und -halter des Kleinlastwagens liegt nun eine entsprechend umfangreiche Anzeige vor. Zudem leitete die Polizei Ermittlungen ein, welche die Herkunft der vorgelegten Prüfbescheinigung und den Umständen der angeblich bestandenen Hauptuntersuchung im Juni klären sollen. "Dem Aussteller des offensichtlich unrichtigen Prüfberichts droht dabei eine Strafanzeige wegen Falschbeurkundung im Amt" erklärt die Polizei Mettmann.