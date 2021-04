"Bundes-Lockdown": Kanzlerin Merkel (CDU) plant offenbar deutschlandweiten Lockdown

Merkel will offenbar "Bundeslockdown": Folgt nach Ostern ein neuer harter Corona-Lockdown für ganz Deutschland? Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll in Anbetracht der ernsten Corona-Lage in Deutschland härtere Maßnahmen planen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung - das Blatt spricht sogar von einem "Bundeslockdown". Demnach halte Merkel die derzeit geltenden Corona-Regeln nicht für ausreichend. Schon bei den letzten Bund-Länder-Beratungen wurde deutlich, dass der Kanzlerin die Maßnahmen in vielen Bundesländern nicht weit genug gehen. Fürsprecher für härtere Corona-Maßnahmen gibt es etliche, beispielsweise den Virologen Christian Drosten. Auch in der Bevölkerung zeichnet sich ein klarer Trend ab.

Für die Zeit nach Ostern könnten auf die Menschen in Deutschland also noch härtere Maßnahmen zukommen, um die dritte Corona-Welle in den Griff zu bekommen. Konkret soll es laut "Bild"-Angaben um weitgehende Schulschließungen, schärfere Ausgangsbeschränkungen (womöglich auch am Tag) und vor allem einen bundesweit einheitlichen Lockdown gehen. Auch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes sei im Gespräch. Entscheidungen darüber würden aber erst nach Ostern fallen. "Es ist noch nichts entschieden", sagte ein Unions-Politiker gegenüber der "Bild". Die nächsten Gespräche zwischen Bund und Ländern sind eigentlich erst für den 12. April 2021 geplant.

Immer wieder hatten Wissenschaftler, Ärzte, Virologen aber auch etliche Politiker zuletzt einen härteren Lockdown gefordert, um die wieder ansteigenden Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Auch innerhalb der Bevölkerung wächst offenbar das Bedürfnis nach härteren Maßnahmen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich immerhin 47 Prozent dafür aus, den bestehenden Lockdown zu verschärfen. Dagegen sind nur 30 Prozent für eine Lockerung oder Abschaffung der Einschränkungen. 17 Prozent meinen, sie sollten so bleiben wie sie sind. Vor zwei Wochen hatten sich in einer vergleichbaren YouGov-Umfrage nur 30 Prozent für Verschärfungen ausgesprochen. Seitdem hat es keine größeren Veränderungen bei den Beschränkungen gegeben.

Auch der Berliner Virologe Christian Drosten ist einer der Fürsprecher einer solchen Maßnahme. Drosten hält einen erneuten Lockdown gar für unausweichlich. "Wir werden um einen ernsthaften Lockdown nicht herumkommen", sagt Drosten dem "Spiegel". Man habe in Paris und London gesehen, dass ein Teillockdown gegen die aggressivere Virusvariante nicht durchgreife. "Die Inzidenz ist dort immer weiter gestiegen wie auch die Zahl der schweren und oft auch tödlichen Krankheitsverläufe."

Noch bestehe die Chance, eine solche Entwicklung in deutschen Großstädten abzuwenden. "Dazu ist jetzt aber politisches Handeln und auch die Unterstützung möglichst vieler Menschen notwendig", sagte Drosten.

Die Braunschweiger Virologin Melanie Brinkmann sagte, wenn alles so weiter laufe wie bisher, "wird jeder in seinem ganz direkten Umfeld Menschen kennen, die im Krankenhaus waren, gestorben sind, unter Langzeitschäden leiden". Sie sei wütend, dass nicht früher reagiert worden sei auf die Warnungen der Wissenschaft. "Wir könnten jetzt schon bei Zehner-Inzidenzen sein, wenn die Politiker bei der Bund-Länder-Konferenz im Januar ernst genommen hätten, was wir ihnen gesagt haben." Innerhalb von vier Wochen bekomme man die Zahlen massiv runter, wenn die Menschen kaum Kontakte hätten. "Je stärker alle auf die Bremse treten, desto kürzer währt der Lockdown."

Am Karsamstag meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 18.129 Neuinfektionen und 120 neue Todesfälle. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 131,4 - und damit etwas niedriger als am Vortag (134,0). ak/dpa

