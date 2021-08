Ein betrunkener Autofahrer hat einen Pizzaboten angefahren und tödlich verletzt. Der 23-Jährige sei in der Nacht zum Dienstag (10. August 2021) im Krankenhaus gestorben, sagte ein Polizeisprecher.

Der Autofahrer wurde ebenfalls mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. Dort werde auch ein Blutalkoholtest gemacht, teilte der Polizeisprecher mit. Der Führerschein des Mannes sei beschlagnahmt worden.

Autotür weggerissen

Der 29-Jährige hatte den Pizzaboten am Montagabend in Hamburg mit seinem Auto erfasst, als dieser gerade in seinen Wagen einsteigen wollte. Die Türe des Autos des Pizzaboten wurde weggerissen.

Nach dem Unfall auf der Lohbrügger Landstraße geriet der Autofahrer dann in den Gegenverkehr, wo er mit einem weiteren Wagen kollidierte. Sein Auto kippte schließlich auf die Seite. Er und die zwei Insassen des anderen Autos - eine 56-jährige Frau und ein 57-jähriger Mann - wurden leicht verletzt. Ob der Unfallverursacher zu schnell unterwegs war, ist nach Angaben des Polizeisprechers noch zu klären.