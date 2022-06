In Pirmasens ist am Freitag (18. März 2022) ein Mann in einem Einkaufszentrum kollabiert und verstorben

Am Freitag (18. März 202) ist ein Mann in einem Einkaufszentrum in Pirmasens kollabiert und verstorben. Der Verstorbene hatte keine Ausweispapiere oder Dokumente bei sich, sodass sich die Klärung seiner Identität als kompliziert herausstellte. Nun steht die Identität des Mannes fest, teilte Polizeipräsidium Westpfalz mit.



Toter aus Supermarkt in Pirmasens: Die Polizei vermutet eine natürliche Todesursache

Es handelt sich um einen 70-Jährigen aus Pirmasens. Der alleinstehende Mann lebte zurückgezogen in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet. Ermittlungen der Polizei führten zu seiner Identifizierung. Die Leiche des 70-Jährigen wurde nach Angaben der Ermittler*innen mittlerweile bestattet.

Die Polizei geht von einer natürlichen Todesursache aus. Hinweise auf eine fremde Gewalteinwirkung hätten sich im Rahmen der Untersuchungen nicht ergeben.