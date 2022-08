Neuer McDonalds soll in Pirmasens Ende September öffnen

Das Restaurant bietet ein neues Küchenkonzept

Auf dem Gelände werden 30 Parkplätze geschaffen

Am Sonntag (31. Juli 2022) schließt das McDonald’s-Restaurant in der Turnstraße 75, Pirmasens. Aber kein Grund zur Traurigkeit, denn direkt nebenan eröffnet schon Ende September ein neuer McDonald's. "Das alte Gebäude wird abgerissen und der komplette Bereich umgestaltet", kommentierte McDonald's Getrey die Pläne in einem Facebook-Post. Die Neueröffnung ist für Ende September beziehungsweise Anfang Oktober geplant.

McDonald's in Pirmasens: "Ein vollkommen neues Restaurant-Erlebnis"

Das neue McDonald's-Restaurant in Pirmasens soll ein Restaurant der Zukunft werden. "Wir verschaffen unseren Gästen ein komplett neues Restaurant-Erlebnis", so McDonald's Getrey gegenüber inRLP.de. Das Kernstück sei ein neues Küchenkonzept, das es ermögliche, Gästewünsche individuell und nun auch digital zu bedienen.

Zutaten könnten zum Beispiel weggelassen oder Burger individuell zusammengestellt werden. Zudem könnten die Gäste ganz in Ruhe an digitalen Bestellterminals bestellen und sich Burger & Co. vom Tischservice bequem an den Platz bringen lassen. Das Restaurant der Zukunft ermögliche zudem das mobile Bestellen und Bezahlen.

Einen McDrive und ein McCafé mit zahlreichen Kaffee- und Kuchenspezialitäten werde es im neuen McDonald's ebenfalls geben. Die kleinen Gäste werden sich im Outdoor Playland auf der Terrasse austoben oder an dem digitalen Spielmodul, dem „Magic Table“ spielen können, das in einen Tisch im Innenbereich des Restaurants integriert sein wird. Auf dem Gelände werden zudem 30 Parkplätze geschaffen.