An der Mosel gibt es ein prominenten Weinbergbesitzer: Günther Klum, Vater von Star-Model Heidi Klum, besitzt oberhalb von Piesport einen Weinberg und besucht diesen mehrmals im Jahr. Angebaut wird dort ausschließlich Riesling und der schmeckt auch Klums berühmten Tochter.

Zum Weinbergbesitzer ist Günther Klum vor knapp zehn Jahren eher spontan geworden. "Die Lage heißt 'Güntherslay'. Bei dem Namen habe ich gedacht: Kaufst du dir mal einen Weinberg", erzählt er im Interview mit der dpa. Vom Weinberg ist aus kann über ein weites Tal, wo die Mosel eine Schleife macht, schauen. "Der Blick hier ist ja einmalig", beschreibt Klum die Aussicht.

Angebaut wird ausschließlich Riesling. Dieser sei, wie es auf der Website des Weinguts heißt, der "König der Weißweine". An dem Steilhang seien die Reben extremen Bedingungen ausgesetzt, weshalb der Ertrag gering ausfalle. Durch die optimale Sonneneinstrahlung, die sie genießen, seien die Beeren dafür aber besonders aromatisch.

Seine Frau möge am liebsten die Trockenbeerenauslese, so der 76-Jährige aus Bergisch Gladbach bei Köln. "Und ich den 2013er. Auch eher süß." Er trinke aber nicht allzu oft ein Gläschen. Aber was ist mit Tochter Heidi? Ist die Fan vom rheinland-pfälzischen Wein? "Die mag den Wein auch", sagt Vater Klum. "Sie hat im Keller auch jede Menge." Diesen bringe er ihr im Koffer mit, wenn er sie in ihrer Wahlheimat Los Angeles besucht.

Investitionen und mediale Aufmerksamkeit durch Prominenz in den Weinbergen

Als Winzer würde sich Klum nicht bezeichnen. "Mit der Arbeit im Weinberg habe ich nichts zu tun", erklärt er im Interview mit der dpa. Die überlässt er einem Profi vor Ort: Achim Molitor aus Minheim, der mitten in Klums rund ein Hektar großen Weinberg auch eine eigene Parzelle bewirtschaftet.

Klum ist nicht der einzige Promi, der an der Mosel Wein anbaut. Dort gibt es sogar noch einen zweiten prominenten Günther: 2010 übernehm Fernsehmoderator Günther Jauch in Kanzem an der Saar das "Weingut von Othegraven" aus Familienbesitz.

"Prominente Persönlichkeiten bringen als «Neuwinzer» oder Weingutsbesitzer nicht nur Investitionen in Weinberge und Betriebe, sondern erzeugen auch große mediale Aufmerksamkeit für das Anbaugebiet", sagt der Geschäftsführer des Vereins Moselwein, Ansgar Schmitz. Dieser Effekt sei "sehr willkommen" - insbesondere dann, wenn es sich um ein dauerhaftes und nachhaltiges Engagement handele.

