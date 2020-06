Donaulied-Petition: Morddrohungen gegen 22-jährige Initiatorin

Eine Passauer Studentin kämpft gegen "Bierzelt-Sexismus": Mit einer Online-Petition gegen ein umstrittenes Festzeltlied hat eine Passauer Studentin eine Diskussion über Sexismus angestoßen. Das sogenannte Donau-Lied, das von der Vergewaltigung eines schlafenden Mädchens handelt, soll demnach nicht mehr in Passauer Festzelten und Kneipen gesungen werden, wie es auf der Petitionsseite heißt. Die Aktion löste positive und negative Reaktionen im Netz aus. Der dpa verriet die Initiatorin, dass sie auch persönlich angegriffen wurde.

Das Lied, welches regelmäßig auf Bierfesten gespielt wird und beispielsweise von Ballermann-Star Mickie Krause gesungen wurde, verharmlose explizit eine Vergewaltigung. So heißt es im Liedtext: "Sie hatte die Beine weit von sich gestreckt. Oh oh oh olalala. Ihr schneeweiser Busen war halb nur bedeckt. Oh oh oh olalala. Ihr schneeweiser Busen war halb nur bedeckt. [...] Ich machte mich über die schlafende her. Oh oh oh olalala. Man hörte das Rauschen der Donau nicht mehr."

Harmlose Tradition oder sexuelle Gewalt?

"Sprache formt das Denken", heißt es zur Begründung der Petition. "In diesem alten Volkslied vermittelt der umgeschriebene Text ein Weltbild, welches sexuelle Gewaltfantasien gegen Frauen normalisiert und verherrlicht. Deswegen stellt das Donau-Lied eine Form sexueller Gewalt dar."

Mit der Petition wolle die Studentin jedoch kein Verbot des Donau-Liedes erwirken, wie sie klarstellte. Vielmehr sollten sich die Leute mit dem Text auseinandersetzen, der Vergewaltigungen verharmlose, und dann freiwillig auf das Singen verzichten. Ihre ausländischen Mitstudenten gegenüber müsse sie sich rechtfertigen, «warum wir so etwas noch singen».

Am Dienstag, dem 2. Juni, hatten bereits 23.610 Unterstützer die Petition unterzeichnet - weit mehr als das zunächst anvisierte Ziel von 1800 Unterstützern. Nun wollen die Initiatoren auf Grundlage der Petition eine eigene Bürgeriniative gründen. Auch wolle man Interessierte unterstützen, die in anderen Landkreisen ähnliche Petitionen oder Proteste organisieren wollen. Dafür hatten die Initiatoren neben der Petition auch eine Facebook-Gruppe gegründet.

Positives Feedback - aber auch Hass

Man habe viel positives Feedback bekommen - aber auch Beleidigungen und Häme musste die 22-Jährige für ihre Aktion im Internet einstecken. Neben sehr vielen positiven Zuschriften aus ganz Deutschland hat die Gruppe im Internet einen Shitstorm abbekommen, der sich vor allem gegen Corinna Schütz persönlich richtet. "Das reicht bis hin zu Vergewaltigungs- und Morddrohungen", berichtete die 22-Jährige der dpa. So schrieb ein Nutzer "Anscheinend is des Corona schon bei manchen ins Hirn, falls die eins haben, vorgedrungen und hat Schäden hinterlassen". Ärger gab es auch um die Aussage des stellvertretenden Passauer Landrates Hans Koller (CSU). Der hatte laut dpa eine spöttische Aussage gegen die Aktion als "sehr gut"bewertet. Doch Koller wehrt sich. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er: "Mir gefällt das Lied auch nicht." Es sei ein "uraltes, primitives Sauflied", jedoch gebe es in Corona-Zeiten wichtigere Themen als das Donau-Lied. Das habe er mit seinem Kommentar zum Ausdruck bringen wollen.

Unterstützung bekamen die Initiatoren hingegen beispielsweise aus Franken: Der Knetzgauer Bürgermeister Stefan Paulus schrieb auf Facebook: "Eigentlich traurig, dass man hierfür eine Petition starten muss und unsere Gesellschaft nicht selbst erkennt, wie schwachsinnig, sexistisch und überflüssig dieses Lied ist."

Die Idee zur Petition ist derweil bereits gut zwei Jahre alt. Schon damals habe die Studentin überlegt, etwas gegen das Lied zu unternehmen. Als kürzlich die TV-Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit einer Sendung sexuelle Belästigung von Frauen anprangerten, habe sie die Idee mit der Petition umgesetzt. Winterscheidt und Heufer-Umlauf hatten bei ihrem Sender ProSieben 15 Minuten freie Sendezeit erspielt und sie für das ernste Thema genutzt. Dafür gab es viele positive Reaktionen aus dem Netz. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer von sozialen Medien zeigten sich bestürzt und berichteten von ähnlichen Erfahrungen - von sexueller Belästigung bis hin zu sexueller Gewalt. rowa/mit dpa