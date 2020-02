Pepsi-Carola, Dee-Jay und Bierstübl: Welche Vornamen erlaubt das Standesamt?

Emma oder Emilia, Ben oder Paul - das waren die beliebtesten deutschen Vornamen im Jahr 2019. Ganz normal eben. Doch immer wieder wollen Eltern für ihre Sprösslinge besonders einzigartige Namen auswählen. Was ist eigentlich erlaubt?

Wohl des Kindes ist entscheidend

Eine offizielle Liste verbotener Vornamen gibt es in Deutschland nicht. Ob ein Name genehmigt und in die Geburtsurkunde des Babys eingetragen wird, entscheiden die Standesämter. Dabei richten sie sich stets nach dem Wohl des Kindes. So darf ein Name nicht anstößig sein oder den Träger lächerlich machen. Schließlich würde das dessen Persönlichkeitsrechte verletzen. Nicht erlaubt sind auch Namen mit negativen Assoziationen (z.B. Adolf).