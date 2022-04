Die Ostsee ist für Familien mit Kindern ein beliebtes Reiseziel. Doch nicht überall ist der Nachwuchs auch erwünscht. Ein Restaurant im Ostseebad Dierhagen hat seinen Gästen kürzlich eine klare Ansage gemacht: Kinder unter 12 Jahren werden hier künftig nicht mehr bewirtet.

Auf einem Aushang vor dem Lokal haben die Restaurantbetreiber Ricarda Biebl und Stefan Biebl-Piesker das neue Bewirtungsverbot kurz und knapp verkündet. Die beiden Gastronomen betreiben das "Schipperhus" in Dierhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen), eine der ältesten Gastwirtschaften im Ort. Ihren Schritt begründen sie mit einem wenig konkreten Verweis auf "unschöne Ereignisse in der Vergangenheit".

Wirtin: "Kind schmiss Nudeln mit Tomatensoße gegen die Wand"

Was genau sie damit meint, erklärt die Chefin im Interview mit der Bild-Zeitung. Über einen typischen Abend im "Schipperhus" erzählt sie: „Wir waren ausgebucht. Stammgäste saßen an einem Tisch neben einem Ehepaar aus München. Er war Arzt, um die 50. Sein Kind war drei. Nachdem es mit Buntstiften unsere Wände voll gemalt hatte, lief es barfuß mit sandigen Beinen den Tisch rauf und runter und schmiss Nudeln mit Tomatensoße gegen die Wand.“

Bitten, das Kind zu stoppen, seien bei den Eltern nicht gut angekommen. "Wir wurden wüst beschimpft - wie eigentlich immer, wenn wir etwas sagen", klagt Biebl.

Aus diesem Grund zogen die Gastwirte die Reißleine. Doch leicht fiel ihnen das nicht. "Ich hatte große Angst vor diesem Schritt", gesteht die Wirtin, die selbst Mutter von vier Kindern ist. "Obwohl Hotels für Erwachsene oder Spa-Bereiche ab 16 Jahren das Normalste der Welt sind."

Kinder-Verbot im Restaurant: Betreiber sehen Eltern in der Verantwortung

Biebl selbst sieht die Verantwortung für die Stör-Besuche ganz klar bei den Eltern. Sie verhielten sich oft zu passiv, würden kaum mehr auf den Nachwuchs reagieren. "Das große Problem sind nicht die Kinder – sondern die Eltern! Es gibt nur noch wenige, die sich wirklich um die Erziehung ihrer Kinder bemühen. Die meisten saßen hier und guckten ins Telefon, während ihre Kinder schreiend durchs Lokal rannten“, sagt sie.

Für ihre Entscheidung, im "Schipperhus" künftig nur noch Jugendliche und Erwachsene zu bewirten, musste das Betreiber-Ehepaar ordentlich einstecken. Neben schlechten Bewertungen für das Restaurant hagelte es in den sozialen Medien auch Beschimpfungen. Besonders auf Twitter nehmen die User kein Blatt vor dem Mund. "Wer sich so asozial Familien gegenüber verhält, braucht sich nicht zu wundern, wenn dann halt keine Kunden mehr kommen", schreibt etwa ein Nutzer.

Doch neben der Kritik gibt es auch viel Zuspruch für die Gastwirte. "Danke für diesen mutigen Schritt. Endlich in Ruhe genießen", schreibt eine andere Person auf Twitter. Sogar von Familien, die selbst kleine Kinder haben, gibt es Verständnis für die Entscheidung. "Volle Solidarität mit dem Schipperhus", verkündet eine andere Nutzerin. "Wir haben selber Kinder U12, die unter das Besuchsverbot fallen würden (und von uns beigebracht bekommen haben, sich zu benehmen), aber ich kann die Wirtin absolut verstehen."

Inzwischen hat das Kinder-Verbot im Fischrestaurant medial große Wellen geschlagen. Aus diesem Grund sah sich nun auch ein Lokal aus Stralsund, das den gleichen Namen wie das Dierhagener Gasthaus trägt, dazu genötigt, Stellung zu beziehen. Scheinbar war es bereits mehrfach zu Verwechslungen gekommen. "An all unsere lieben Familien mit Kindern", schreibt das Stralsunder "Schipperhus" in den sozialen Medien. "Das ist nicht unser Schipperhus, sondern das Schipperhus in Dierhagen auf dem Darss. Bei uns sind die kleinen Erdenbürger weiterhin herzlich willkommen."

