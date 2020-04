Oster-Einkäufe: Supermärkte wenden sich mit dringender Bitte an ihre Kunden

Für viele ist Ostern ein großes Familienfest. Doch seit Mitte März gibt es in Bayern Ausgangsbeschränkungen. Durch diese Regelungen darf das Osterfest dieses Jahr nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt gefeiert werden. Doch trotz oder gerade wegen der Corona-Krise sollen es natürlich schöne Feiertage werden. Neben der Osternestsuche spielt dabei auch leckeres Essen für viele von uns eine große Rolle. Doch die Supermärkte haben eine wichtige Bitte an alle Kunden, was die kommenden Ostereinkäufe angeht.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) und der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelverbandes (BVLH) appellieren an die Verbraucher, ihre Ostereinkäufe vorzuziehen und diese nicht am Gründonnerstag oder Karsamstag zu machen. Der große Ansturm, der sonst immer an diesen Tagen stattfindet, soll in Zeiten von Corona vermieden werden. "Gehen Sie vorausschauend einkaufen. Überlegen Sie bereits jetzt, was Sie für die Feiertage benötigen", betont HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Dadurch werden sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden geschützt.

Die Sicherheit beim Einkaufen soll weiterhin gewährleistet sein

In Supermärkten gibt es teilweise Zugangsbeschränkungen und Abstandsregelungen, die in einigen Märkten auch durch eine Einkaufswagenpflicht durchgesetzt werden. Ist der Ansturm zu groß, kann es deshalb zu Wartezeiten für Kunden kommen. Womöglich kommt es sogar zu Einlasskontrollen. Wer an anderen Tagen seine Einkäufe erledigt, hat es weitaus entspannter.

Es wird weiterhin von Hamsterkäufen abgeraten. Einige Supermärkte drohen mit Strafen bei Hamsterkäufen. Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelverbandes berichtet, dass die Lebensmittelhändler und deren Lieferanten alles dafür geben, dass die Lebensmittelversorgung weiterhin stabil bleibt.