"Der April macht, was er will": Auch in diesem Jahr macht der Monat April dem altbekannten Sprichwort wieder alle Ehre. Nachdem der Monat vor allem im Süden Deutschlands mit plötzlichem Schneefall begonnen hatte, folgten schon kurz danach die ersten offiziellen Sommertage. Dienstag und Mittwoch (13. April 2022) wurde in Baden-Württemberg jeweils die 25-Grad-Marke erreicht beziehungsweise überschritten.

Auch in der Nacht auf Donnerstag (14. April 2022) war es laut Wetterexperte Dominik Jung "richtig warm". Doch leider ist der kurze "Sommer" damit auch schon wieder vorbei. Im Verlauf des Gründonnerstags ziehen einzelne Schauer und Gewitter durch Deutschland - besonders im Westen, der Mitte und im Süden. "Die Gewitter können regional Starkregen bringen", teilt Jung mit. "Dabei wird der Saharastaub aus der Atmosphäre gewaschen. Wir sprechen von Blutregen. Das verschmutzt wiederum Autoscheiben und Autolack", so der Wetterexperte weiter.

Wie wird das Wetter zu Ostern?

Pünktlich zu Ostern wird es wieder kälter. "20 oder 25 Grad wird es nicht mehr geben", prognostiziert Dominik Jung. "Wir bekommen wie schon vor Tagen angekündigt Besuch von einem Kälte-Ei", heißt es in Jungs aktueller Wettermeldung.

"Das Kälte-Ei ist kalte Höhenluft über Deutschland", erklärt der Meteorologe. Es könnte auch Schneeflocken geben. Aber voraussichtlich nur im Osten des Landes in der Region rund um das Erzgebirge. "Weiter nach Westen ist es dagegen deutlich wärmer. Dort kommt die kalte Höhenluft nicht an", so Jung.

Mit Bodenfrost und Luftfrost müsse jedoch auch in anderen Teilen am Morgen des Ostersonntags rechnen. Mit viel Niederschlag rechnet der Diplom-Meteorologe dagegen nicht. Der April wird nach Ansicht von Dominik Jung eher trocken weitergehen. Doch sommerliche Temperaturen über 25 Grad seien erst einmal nicht mehr in Sicht.

Schneeschauer am Ostermontag? Das sagen die Wettermodelle

An Ostern gibt es meist viel Sonne. Das gilt für den Karsamstag und den Ostersonntag (17. April 2022). Am Ostermontag gibt es aber im Osten mehr Wolken und Niederschläge, die rund ums Erzgebirge als Schneeregen oder Schnee fallen können.

Der April macht damit seinem Ruf alle Ehre - aber wieso ist das Wetter ausgerechnet in diesem Monat so wechselhaft? "Der April ist der Übergang vom Winter in den Sommer. Wir haben noch ein sehr kaltes Nordeuropa. Südeuropa ist aber teilweise schon richtig warm. Damit stehen sich diese beiden Luftmassen Auge in Auge in Europa gegenüber", erklärt Jung.

In diesem Jahr sei das besonders stark. Ab Mai sollen die Schwankungen jedoch wieder geringer werden.

Die Prognose für die kommenden Tage zusammenfasst

Das Portal wetter.net veröffentlichte am Donnerstag folgende Prognose für die Ostertage und die kommende Woche: