Laut einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung, die am Montag (07. September 2020) veröffentlicht wurde, schauen die Deutschen noch immer unterschiedlich auf das Ergebnis der Wiedervereinigung 1989. Wo den Westdeutschen häufig ein persönlicher Bezug fehlt, sehen viele Menschen in Ostdeutschland die Wende als "dramatischen Umbruch" an.

"Die deutsche Einheit ist im Osten die Geschichte der friedlichen Revolution und der Montagsdemonstrationen, durch die schließlich die Wende herbeigeführt wurde. Die Geschichte im Westen dagegen handelt vom Scheitern der DDR an ihren wirtschaftlichen und politischen Unzulänglichkeiten, woraus zwangsläufig die Wiedervereinigung folgen musste", erklärt Studienautor Kai Unzicker in einer Mitteilung. 83 Prozent der Ostdeutschen gaben bei der Studie an, dass sie sich nach 1990 ungerecht behandelt und als Bürger zweiter Klasse fühlten. Das sehen nur 21 Prozent der Westdeutschen so.

Studie zeigt: Ostdeutsche fühlen sich als Bürger zweiter Klasse

55 Prozent der Westdeutschen finden, es mache keinen Unterschied, ob man aus West- oder Ostdeutschland komme. Das sehen 62 Prozent der Ostdeutschen anders. Die Mehrheit von ihnen ist auch der Meinung, dass manche Dinge in der DDR besser funktioniert haben als in der BRD und übernommen werden hätten sollen.

Allerdings sehen 90 Prozent aller Befragten die Wiedervereinigung als das Ereignis an, das einen großen oder sogar sehr großen Einfluss auf ihr Leben hatte. Demnach liegt sie knapp vor der aktuellen Coronakrise oder der Flüchtlingskrise 2015.

Auch interessant: Ost-West-Erinnerungen in Coburg: Zeitzeugen erzählen

Symbolbild: Peter Kneffel/dpa