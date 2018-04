Orang-Utan-Baby in Rostocker Zoo: Geburt vor den Augen der Besucher

Vor den Augen der Besucher ist am Montag im Rostocker Zoo ein Orang-Utan-Baby zur Welt gekommen. Ein besonderes Ereignis für Zoobesucher und Pfleger.



Live-Geburt: Orang-Utan-Baby kommt in öffentlichem Bereich zur Welt



Für gewöhnlich ziehen sich die Tiere für die Geburt in den Rückzugsbereich des zurück. So war es auch bei den vergangenen drei Geburten im Rostocker Zoo in den letzten Monaten, die alle im Menschenaffen-Haus des Zoos stattfanden. Die 13-jährige Affendame Miri gebar ihr Baby am Montag allerdings im öffentlichen Bereich. So konnten Besucher und Zoomitarbeiter bei der unkomplizierten Geburt live dabei sein.



Gelsenkirchen: Neugeborenes Flusspferd stirbt nach nur einem Tag im Zoo



Noch hat der schätzungsweise 1500 Gramm schwere Nachwuchs keinen Namen. Sobald bekannt ist, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, werde der Zoo zur öffentlichen Namenssuche aufrufen, hieß es. Für Miri ist es der erste Nachwuchs. Der Vater des Babys ist Ejde, der bereits mit der Orang-Utan-Dame Sunda drei Mal für Nachwuchs sorgte.