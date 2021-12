Corona-Variante Omikron: Erster Todesfall bestätigt. Das RKI hat in seinem Tagesbericht zurCorona-VarianteOmikron den ersten bestätigten Todesfall aufgeführt. Die betroffene Person stammt aus der Altersgruppe 60 bis 79 Jahren. Näheres, wie Herkunftsbundesland oder Geschlecht, sind nicht bekannt.

Insgesamt wurden bisher 3198 Fälle mit der Corona-Variante bestätigt, 48 davon sind derzeit hospitalisiert. Die Fälle haben im Vergleich zum Vortag um rund 25 Prozent zugenommen, so das RKI. Gezählt werden jedoch nur Fälle, die über eine Gesamtgenomsequenzierung eindeutig nachgewiesen werden oder bei denen ein labordiagnostischer Verdacht mittels variantenspezifischer PCR eine Infektion mit Omikronzeigt.

Die relativ meisten Omikron-Fälle sind in der Altersgruppe von 15 bis 34 Jahren zu finden - auf diese Gruppe entfallen 1501 bestätigte Fälle. Bei den Hospitalisierungen sind es 12 von 48, also 25 Prozent.

Auch interessant: Was tun bei einem positiven Test? Schrit-für-Schritt-Anleitung

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.