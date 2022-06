Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sucht nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" nach einer Lösung für die rasant steigenden Lebenshaltungskosten. Die Lösung soll eine "konzertierte Aktion" in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern sein. Mit Arbeitgebern und Gewerkschaften will die Regierung daher am 4. Juli über Maßnahmen beraten.

Wie die "Bild" erfahren haben will, soll es dabei um steuerfreie Sonderzahlungen durch Arbeitgeber gehen, unterstützt durch den Staat.

Einmalzahlungen sollen schnell und direkt wirken

Vor dem G7-Gipfel in Elmau sagte Scholz in einer Videobotschaft: "Viele Dinge, die wir einkaufen, sind teurer geworden. Lebensmittel, aber eben ganz besonders die Preise für Energie. Das merken wir an der Tankstelle, das merken wir, wenn wir die Heizrechnung bezahlen müssen. Heizöl, Gas, alles viel teurer als noch vor einem Jahr. Deshalb müssen wir uns darauf vorbereiten."

Man wolle eine Lohn-Preis-Spirale vermeiden, sagte Scholz bereits Anfang Juni. Daher soll nun mit Arbeitgebern und Gewerkschaften beraten werden. Ziel ist wohl eine steuerfreie Sonderzahlung an Arbeitnehmer. Im Gegenzug sollen Gewerkschaften auf hohe Tarifabschlüsse verzichten.

Die steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung soll als Ausgleich für die gestiegenen Energiepreise im nächsten Jahr ausgezahlt werden, so die "Bild". In einem Interview mit Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich: "Wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften sich auf Einmalzahlungen an die Beschäftigten verständigen, um besonders schwierige Momente in den nächsten Monaten abzufedern, dann könnte auch der Staat dies sinnvoll ergänzen." Laut Regierung wäre der Vorteil von Einmalzahlungen, dass sie direkt bei den Bürger*innen ankommen und Menschen mit niedrigen und mittleren Löhnen am stärksten profitieren.

Was ist mit den Menschen ohne Tarifvertrag und den Rentner*innen?

Da aber nur 43 Prozent der Beschäftigten nach Tarifvertrag bezahlt werden, müsse man über Lösungen für alle anderen und für Rentner*innen nachdenken. Hier sind staatliche Einmalzahlungen im Gespräch.

Konkret sieht der Plan von Olaf Scholz also vor, dass es Einmalzahlungen von Arbeitgebern an Beschäftigte geben wird. Der Staat wird sich nicht direkt beteiligen, sondern indirekt durch den Verzicht auf Abgaben. Das ausgezahlte Brutto soll 1 zu 1 auf dem Konto der Arbeitnehmer*innen landen.

Man setzt auf Einmalzahlungen, da die Regierung davon ausgeht, dass die Inflation vor allem durch einen Angebotsengpass getrieben werde, sowohl beim Gas, aber auch aufgrund von Lieferengpässen bei anderen Produkten. Besonders heftig soll noch mal das nächste Jahr werden. Danach gibt es Hoffnung, dass sich die Situation bessert.

Ob sich die Beteiligten am 4. Juli einigen werden, gilt als unsicher. Man will sich laut "Bild" aber im Oktober noch einmal treffen. Aus dem Finanzministerium kommen skeptische Töne: Christian Lindner (FDP) mahnte, die Schuldenbremse zu beachten - der Staat könne nicht jede Preissteigerung abfangen.