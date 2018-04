Offenbach: Ein Toter und mindestens 24 Verletzte nach Brand in Seniorenheim

Am frühen Montagsmorgen kam es in Offenbach zu einem Brand in einem Seniorenheim. Dabei kam laut Polizeibericht ein Mensch ums Leben. Mindestens 24 Bewohner des Seniorenheims wurden durch Rauchgas verletzt.



Brand in Seniorenheim: Identität des Toten noch ungeklärt



Um kurz nach 4 Uhr am Montagmorgen wurde bei der Polizei Offenbach ein Brand in einem Seniorenheim in der Ludwigstraße gemeldet. Das Feuer war im zweiten Obergeschoss der Anlage ausgebrochen.



Ein Mensch kam bei dem Brand ums Leben. Die Identität des Toten konnte bislang nicht geklärt werden, möglicherweise handelt es sich um den Bewohner des Zimmers. Mindestens 24 Bewohner des Heims wurden durch Rauchgas verletzt. Zehn Schwerverletzte wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Laut Polizei werden die leicht verletzten Bewohner vor Ort betreut und wurden in andere Zimmer untergebracht.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und untersucht die Ursache des Feuers in der Wohnanlage. Die Ludwigstraße, sowie die umliegenden Seitenstraßen waren für die Einsatzdauer komplett gesperrt.