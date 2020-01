Über 700.000 illegale Knöllchen: Sünder können Geld zurückfordern - betrifft das auch Bayern?

Gute Nachrichten für Parksünder: Jetzt hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt eine Entscheidung getroffen, die weitreichende Folgen haben wird: Tausende Knöllchen wurden illegal ausgestellt - im genaueren diese, die von privaten Dienstleistern ausgestellt wurden.

Über 700.000 Strafzettel wurden illegal ausgestellt

Das heißt im konkreten, dass alle Strafzettel für Falschparken, die 2018 in der Mainmetropole ausgestellt wurden, anfechtbar sein könnten. Schuld daran ist die Stadtverwaltung selbst: Sie beauftrage Leiharbeiter einer privaten Firma für die Überwachung des Parkraums. Die Kontrolleure trugen während des Dienstes zwar Uniform, rechtens ist das in den Augen der Richter am OLG allerdings nicht.