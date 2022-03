Aufgrund der Corona-Pandemie mussten viele Fans in den letzten beiden Jahren in vieler Hinsicht leiden. Strenge Regelungen und Auflagen machten es eine lange Zeit für die Unterhaltungsbranche unmöglich, Events zu veranstalten. Davon war auch das berühmte Festival Rock am Ring in Rheinland-Pfalz betroffen.

Doch 2022 hat das Warten ein Ende. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause soll das Festival wieder auf dem Nürburgring vom 3. bis zum 5. Juni 2022 stattfinden. Wir sagen euch, welche Künstler*innen bereits feststehen, wie die Regelungen aussehen und welche Neuerungen es gibt.

Line-Up für Rock am Ring 2022

Für Rock am Ring 2022 haben die Veranstalter bereits bekannt gegeben, welche Bands an welchem der drei Tage auftreten. Hier findest du eine Übersicht:

Freitag, 3. Juni 2022: Spielplan und Headliner

Headliner: Green Day. Außerdem auf dem Spielplan: 102 Boyz, August Burns Red, Broilers, Danko Jones, Donots, Fire from the Gods, Jan Delay & Disko No. 1, Marteria, Masked Wolf, Of Mice and Men, Scooter, Serious Klein, Spiritbox, SSIO, Sportfreunde Stiller, Stick to your Guns, The Distillers, The Murder Capital, The Offspring, Trettmann, Turnstile, Unprocessed, Weezer und You Me At Six.

Samstag, 4. Juni 2022: Spielplan und Headliner

Headliner: Muse. Folgende Bands treten zudem auf: Alligatoah, A Day To Remember, Baroness, Boston Manor, Casper, Code Orange, Deftones, Devin Townsend, Die Kassierer, Don Broco, Drangsal, Ego Kill Talent, Fever 333, Gang of Youths, Ice Nine Kills, Kafvka, Kodaline, Lewis Capaldi, Maneskin, Mastodon, RIN, Schimmerling, Schmutzki, Shinedown, Toxpack, Tremonti und weitere Bands, die noch bekannt gegeben werden.

Sonntag, 5. Juni 2022: Spielplan und Headliner

Headliner: Volbeat. Daneben am Start: 100 Gecs, Airbourne, Beatsteaks, Billy Talent, Black Veil Brides, Boys Noize, Bullet for my Valentine, Bush, Daughtry, Digitalism, Donna Missal, Grandson, Korn, Myles Kennedy, Royal Republic, Skynd, Tempt, The Faim, The Pretty Reckless und weitere Künstler, die noch nicht bestätigt wurden.

Ticketoptionen bei Rock am Ring 2022

Tickets für Rock am Ring 2022 gibt es im Ticketbereich auf der offiziellen Website. Die Optionen sind dabei verschieden: Das Weekend Festival Ticket gilt während des gesamten Festivals und es beinhaltet den Zugang zum Festivalbereich. Es kostet 209 Euro pro Person.

Bereits kurz vor Weihnachten letzten Jahres wurden insgesamt mehr als 140.000 Tickets für die beiden Festivals Rock am Ring und Rock im Park verkauft. Circa achtzig Prozent der Ticketbesitzer*innen der abgesagten Festivals im Jahr 2020, forderten kein Geld zurück, sondern tauschten ihre Karten für Neuauflagen in diesem Jahr ein.

Parken und Campen sind dabei nicht mitinbegriffen. Dafür werden separate Tickets benötigt. Nähere Informationen zu den verschiedenen Camping-Varianten und zum Parken findest du hier.

Informationen zur Ticketrückerstattung

Die Veranstalter haben auch Informationen über die Rückerstattung der Tickets veröffentlicht. Besitzt du also noch ein Ticket aus den beiden Vorjahren, so gab es bis zum 30. Juni des letzten Jahres die Möglichkeit, die Karte für 2022 umzutauschen.

Doch keine Sorge: Nach Ablauf der Frist erhältst du den vollen Kaufpreis zurück. Die Phase der Rückerstattung startete am 14. Juli. Genauere Informationen dazu findest du hier.

Rock am Ring und Corona

Rock am Ring findet unter den zum Zeitpunkt des Festivals, vom 3. bis zum 5. Juni 2022, bestehenden Abstands-, Sicherheits- und Hygieneregeln statt. Die Veranstalter sind in engem Austausch mit den zuständigen Behörden. Sie werden dich auf allen Kanälen regelmäßig über die geltenden Bedingungen sowie die damit verbundenen Maßnahmen informieren, um den Besuch von Rock am Ring so sicher und reibungslos wie möglich gestalten zu können.

Festival-App und neuer Merchandise unter den Neuerungen

Rock am Ring arbeitet derzeit an vielen Neuerungen. Erst am Nikolaustag 2021 gab es, neben einigen Ankündigungen zum Line-Up, Informationen zum neuen Look des Festivals, der sowohl für einen Neustart als auch eine Rock’n’Roll-Hommage an die Tradition von Rock am Ring und Rock im Park steht.

Um auch die digitale Seite die Festivals interessanter zu machen, gibt es auf den Websiten ein neues Design und eine neue Festival-App. Sie macht - inklusive Festival- und Artist-Playlists - nicht nur wieder Lust auf Live-Musik, sondern euch die Navigation im Vorfeld und vor Ort leichter und du wirst mit allen wichtigen Infos versorgt.

Außerdem gibt’s zum Relaunch einen Drop mit limitiertem Merchandise im neuen Design, das ihr im offiziellen Shop findet.

Rock am Ring: Eines der erfolgreichen und traditionsreichsten Festivals Deutschlands

Rock am Ring wurde erstmals 1985 veranstaltet und war damals als einmaliges Event geplant. Doch der große Erfolg mit rund 75.000 Zuschauer*innen verleitete die Veranstalter dazu, das Festival jährlich stattfinden zu lassen. Heute gilt Rock am Ring als eines der erfolgreichsten und traditionsreichsten Festivals Deutschlands.

Das deutsche Musikfestival, das von 1985 bis 2014 und nach zweijährigem Ortswechsel wieder seit 2017 auf dem Nürburgring in der Eifel stattfindet, läuft parallel zu Rock im Park in Nürnberg. Die Künstler*innen, die auf den Festivals auftreten, sind dabei nahezu identisch. In 2015 und 2016 fand Rock am Ring auf dem ehemaligen Bundeswehr-Flugplatz in Mendig, in Rheinland-Pfalz, statt.

Fan-Kampagne: Küche wird zum Nähstudio für Rockerkutten

Vor allem in diesem Jahr freuen sich treue Besucher*innen des Festivals, wie beispielsweise die junge Samira, auf das Musikspektakel. In einem Video für "Rock am Ring" äußert sich Samira über ihre schlechte Laune und Trauer wegen der Festivalabsagen 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie.

Aus lauter Vorfreude hat die junge Frau ein kleines Nähstudio für Rockerkutten in ihrer Küche eingerichtet. Mit dieser kreativen Vorbereitung vertreibt sie sich die Zeit, bis sie wieder durch die Menschenmassen, mit Musik in den Ohren laufen und die Pandemie endlich hinter sich lassen kann.