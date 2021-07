Unglaubliche Zerstörung durch Wassermassen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen

103 Opfer: Zahl der Unwettertoten steigt immer weiter

Noch keine Besserung in Sicht

Bei der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands steigt die Opferzahl weiter.. Auch wenn sich die Wetterlage in NRW und Rheinland-Pfalz etwas entspannt, laufen nun die Rettungs- und Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Und weiterhin fressen sich noch die Wassermassen regelrecht durch die Orte. Menschen werden vermisst, Häuser sind eingestürzt und ganze Gebiete verschwunden. In mehreren Ortschaften hatte es Evakuierungen gegeben. Es sind unfassbare Bilder und Szenen, die sich hier abspielen.

Update vom 16. Juli 2021, 14.25 Uhr: Mehr als 100 Tote bei Überschwemmungen - Erdrutsche in Erftstadt

Bis Freitagmittag wurden 103 Tote als Folge der Überschwemmungen gezählt. Das meldet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). In Rheinland-Pfalz kamen nach offiziellen Angaben mindestens 60 Menschen ums Leben, in Nordrhein-Westfalen waren es 43. Es stehe zu befürchten, dass sich die Opferzahlen weiter erhöhen, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag nach einer Sondersitzung des Landeskabinetts. In beiden Bundesländern wurden noch zahlreiche Menschen vermisst. Die Lage blieb vielerorts angespannt.

In Erftstadt-Blessem südwestlich von Köln führten Erdrutsche zu einer dramatischen Lage. Dort kam es am Freitag zu Erdrutschen von gewaltigem Ausmaß, es bildeten sich riesige Erdlöcher. Häuser wurden unterspült und stürzten ein. «Es gibt Todesopfer», sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln. Die Lage war am Mittag noch unübersichtlich. Das Verteidigungsministerium löste wegen der Notlage einen militärischen Katastrophenalarm aus. Damit könnten Entscheidungen von den Verantwortlichen an Ort und Stelle schneller getroffen werden, erläuterte ein Ministeriumssprecher. Es seien bereits mehr als 850 Soldaten im Einsatz.

Der zuständige Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Frank Rock, sagte im Fernsehsender ntv, er habe noch keine konkrete Zahl über Todesopfer oder Vermisste. 50 Menschen seien mit Booten gerettet worden. Die Flut sei sehr schnell gekommen. Senken hätten binnen zehn Minuten unter Wasser gestanden. Es habe kaum Zeit gegeben, die Menschen zu warnen. «Es ist eine katastrophale Lage, wie wir sie hier noch nie hatten», sagte Rock. In den Katastrophengebieten gingen die Bergungs- und Aufräumarbeiten weiter. Zugleich deutete sich bei sinkenden Pegelständen in einigen Orten etwas Entspannung an. Über Hilfen für die betroffenen Menschen und Unternehmen berieten unter anderem die Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die Bundesregierung will in der kommenden Woche über Aufbauhilfen für Bürger und Kommunen entscheiden, wie ein Sprecher des Finanzministeriums sagte.

Zwischenbilanz vom Mittag aus NRW und Rheinland-Pfalz

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Unwettertoten auf 43 gestiegen. Nach Angaben der Kölner Polizei liegt die Zahl der Toten im Kreis Euskirchen bei 24 und im Rhein-Sieg-Kreis auf 6. In Erftstadt-Blessem hatten gewaltige Erdrutsche Häuser und Autos mitgerissen. Wie viele Menschen vermisst werden, ist noch unklar. Die Situation sei unübersichtlich. Ein Erkundungstrupp des Katastrophenschutzes sei im Ort unterwegs.

Ähnlich sieht es in Rheinland-Pfalz aus. Wie wir berichteten, ist dort die Situation im Landkreis Ahrweiler besonders dramatisch. Die amtliche Zahl der Toten beziffert Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) derzeit bei 52. Allein in einer Behinderteneinrichtung in Sinzig im Kreis Ahrweiler konnten sich 12 Bewohner:innen nicht mehr vor den Wassermassen retten. Die Flutwelle habe sie mehr oder weniger im Schlaf überrascht, heißt es von dem Trägerverein Lebenshilfe. Darüber hinaus sei es schwierig sich einen Überblick über die Zahl der vermissten Personen zu verschaffen, so Roger Lewentz (SPD), rheinland-pfälzischer Innenminister. Er sprach am Freitagmorgen von etwa 100 Vermissten.

Allein gestern erreichten die Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr Trier wegen wegen des Hochwassers mehr als 7.500 Anrufe hilfsbedürftiger Menschen aus der ganzen Region. Dreyer bezeichnete die ganze Situation als "Horror". "Wenn Existenzen berührt sind, wenn Häuser kaputt sind und wenn Straßen aussehen, wie wir es gesehen haben. Aber dass so viele Menschen bei dieser Katastrophe sterben, ist ganz furchtbar. Da könnte man eigentlich nur noch weinen", so die Ministerpräsidentin am Morgen.

Hochwasser-Drama in der Eifel: 50 Menschen müssen von Hausdächern gerettet werden

Den kleinen Ort Schuld in Rheinland-Pfalz hat es besonders schwer getroffen. Das Dorf mit etwa 700 Einwohnern - nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen - liegt in einer Schleife an der Ahr, die normalerweise ein kleiner Fluss ist. Nun hat sich die Ahr in ein reißendes Gewässer verwandelt. Inzwischen sind hier sechs Häuser sind eingestürzt, viele instabil. Weiterhin werden hier noch zahlreiche Menschen vermisst.

Nur wenige Details sind anfangs bekannt. Die Fluten haben mehrere Häuser weggerissen. Es lief ein dramatischer Rettungseinsatz, weil sich Dutzende Menschen auf den Dächern von Häusern in Sicherheit gebracht haben, wie die Polizei berichtete. Viele weitere Häuser gelten als einsturzgefährdet.

Auch im Bitburger Stadtteil Erdorf zeigt sich, welche Wucht das Wasser entwickelt hat, braune Schlammmassen stürzen regelrecht durch die Straßen. Auf Luftaufnahmen von Schuld ist zu sehen, wie Teile des Ortes in den Fluten mit Geröll und Schlamm nahezu versinken.