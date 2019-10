Änderungen ab November 2019: Neue Serien, neuer Game-Streaming-Dienst und wichtiges für Windows 10

Ab dem 1. November 2019 gibt es in Deutschland wieder neue Gesetze und Regelungen sowie interessante Neuerscheinungen: Wir haben die bereits bekannten Änderungen für Sie zusammengefasst und werden regelmäßig nach Updates Ausschau halten.

Serienstarts, Filme und neue Staffeln bei Netflix im November

Auch im November versorgt uns der Serien- und Filmanbieter Netflix wieder mit neuen Staffeln vieler Serien:

Atypical - Staffel drei startet am 1. November 2019

Wir sind die Welle - Neues "Netflix Original" startet am 1. November

American Son - In diesem Film sucht ein Paar nach ihrem Sohn. Ab dem 1. November.

The End of the F***ing World - Staffel zwei startet am 5. November 2019

She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen - Staffel vier startet am 5. November 2019

The Crown - Staffel drei startet am 12. November 2019

High Seas - Staffel zwei startet am 22. November 2019

Der Prinz der Drachen - Staffel drei startet am 22. November 2019

Narcos: Mexico - Staffel zwei startet voraussichtlich im November

The Last Kingdom - Staffel vier startet voraussichtlich im November

Serienstarts, Filme und neue Staffeln bei Amazon Prime im November

Auch der größte Netflix-Konkurrent Amazon buhlt mit seinem Video on Demand (VoD)-Angebot* um die Aufmerksamkeit der Kunden. Erfahrungsgemäß kündigt der Konkurrent seine Inhalte immer etwas später an, weshalb wir die Liste laufend aktualisieren.

Tom Clancy's Jack Ryan (Staffel 2) - Voraussichtlicher Start ab dem 1. November 2019

The Man in the High Castle (Staffel 4) - Voraussichtlicher Start ab dem 15. November 2019

Neue Richtlinien für die Qualitätsprüfung in der vollstationären Pflege

Ab dem 1. November 2019 werden neue Richtlinien zur Qualitätsprüfung in der vollstationären Pflege in Kraft treten. Sowohl der Prüffokus als auch die Prüfinhalte werden durch das neue Verfahren verändert. Es werden insgesamt 24 neue Qualitätsaspekte eingeführt, von denen 21 sich auf die Qualität der Bewohnerversorgung beziehen.

Weiterhin werden zusätzlich zu den externen Qualitätsprüfungen auch von den vollstationären Pflegeeinrichtungen selbst Qualitätsindikatoren ausgewählt. Bei externen Qualitätsprüfungen werden sie stichprobenartig auf ihre Plausibilität geprüft.

Online-Ausweisfunktion mit der eID-Karte

Ab dem 01. November können sich die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union mit der neuen eID-Karte einfach und auf hohem Vertrauensniveau online ausweisen. Durch die Online-Ausweisfunktion können nun auch Deutsche, die im Ausland leben, ihre Auslandsadresse über die eID-Karte nachweisen. Anders als der Personalausweis ist die eID-Karte eine Chipkarte mit den Basisdaten einer Person wie zum Beispiel Name und Adresse, mit der sich die Inhaber auch in anderen Ländern digital ausweisen können.

Fridays for Future ruft zum vierten globalen Klimastreik auf

Ein weiterer globaler Klimastreik der Umweltaktivisten soll am 29. November vor der Weltklimakonferenz in Chile, die am 02. Dezember beginnt, stattfinden. Beim dritten globalen Klimastreik am 20. September sind allein in Deutschland rund 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gegangen und haben sich für die Rettung des Klimas und eine konsequentere Umweltpolitik der Regierung zusammengetan. Auch im November sind unter dem Hashtag NeustartKlima wieder alle Klimaaktivisten dazu aufgerufen, am internationalen Streik teilzunehmen.

Google startet Gaming-Angebot

Der Internet-Gigant Google startet ab dem 19. November seinen Streaming-Dienst "Stadia". Damit soll es möglich sein, seine Lieblingscomputerspiele in bestmöglicher Auflösung auf den Fernseher, den Laptop oder das Tablet zu streamen - ganz ohne leistungsstarken Rechner oder Konsole. Allerdings verlangt Google dafür eine entsprechend schnelle Internetverbindung, um von der hohen Auflösung profitieren zu können. Alle weiterführenden Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Google.

Rulantica - neue Wasserwelt des Europa-Park eröffnet

Auf 32.600 Quadratmetern beginnt im November der Spaß in der neuen Wasserwelt "Rulantica" des Europa-Parks. Die Wasserwelt wurde nordisch thematisiert und bietet neun unterschiedlich gestaltete Bereiche sowie 25 verschiedene Attraktionen. Am 28. November ist Eröffnungstag und die Möglichkeit gegeben, sich Eintrittskarten zu sichern.

Halbjährliches Windows 10 Update geplant

Eigentlich sollte das neue Windows 10 Update bereits Ende Oktober zur Verfügung gestellt werden. Da noch weitere Tests vonnöten waren, wird das neue Erscheinungsdatum des Updates auf den 12. November geschätzt. Laut Microsoft wird das Update den offiziellen Namen "Windows 10 November 2019 Update" tragen.

Durch das Update soll Windows 10 schneller laufen als vorher. Weiterhin wird das Halbjahres-Update zum ersten Mal als kumulatives Update ausgeliefert. Das bedeutet, dass die neue Windows 10 Version, wie reguläre Updates, zentral über die Windows-Update-Technologie ausgeliefert wird.

Auch werden neue Funktionen nicht mehr zeitgleich für alle Windows-10-Nutzer frei, sondern sie werden zunächst einem kleinen Kreis zur Verfügung gestellt. Dies bietet den Vorteil, dass, sollte es zu Problemen kommen, nicht alle Nutzer zeitgleich betroffen sind und nicht das gesamte Halbjahres- Update gestoppt werden muss, sondern die entsprechenden Funktionen einfach abgeschaltet werden können.

Neues für Fans von Videospielen

Der November 2019 hat auch für Videospielfans einiges zu bieten. Ab dem 5. November 2019 kann Red Dead Redemption 2 auf der Xbox One, PS 4 und Windows gespielt werden. Der Player versetzt sich in die Rolle des gesetzlosen Outlaws Arthur Morgan. Er befindet sich auf der Flucht durch die gesamten USA, um nicht von der Polizei geschnappt zu werden. Gemeinsam mit einer Verbrecherbande begeht Arthur Raubüberfälle und Diebstähle, um sich irgendwie über Wasser zu halten.

Am 15. November 2019 können sich Fans des videospielklassigers Age of Empires freuen. Der zweite Teil bietet ein optisches Upgrade, kann mit Windows gespielt werden und enthält eine neue Erweiterung namens "Die letzten Khane". Sie umfasst insgesamt drei neue Kampagnen und vier neue Kulturen. Es können mehr als 200 Spielstunden gefüllt werden.

Auch am 15. November 2019 kommt ein neue Story zur berühmten Star Wars-Reihe heraus. Star Wars Jedi: Fallen Order wird sowohl auf der PS4 als auch auf der Xbox One und Windows zu spielen sein. Zeitlich ordnet sich das Singleplayer-RPG zwischen Episode III und Episode IV ein. Es dreht sich alles um den jungen Jedi Cal Kestis, der sich auf der Flucht vor dem Imperium befindet - die dunkle Seite der Macht hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Orden der Jedi endgültig auszulöschen.