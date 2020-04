Unter der Corona-Krise leiden auch die Zoos und Tiergärten in Deutschland. Aufgrund der fehlenden Einnahmen geraten sie immer mehr unter Druck. Es drohen Insolvenzen - doch was wird dann aus den Tieren?

Der Tierpark Neumünster hat wegen der existenzbedrohenden Corona-Zwangsschließung Notpläne für das Schlachten seiner Tiere erarbeitet. Dort stehe auch, wer im Fall des Falles zuletzt auf die Schlachtbank kommt: Der 3,60 Meter große Eisbär «Vitus», sagte Zoodirektorin Verena Caspari.

Tierpark beklagt mangelnde Unterstützung - auch Nürnberg warnt

Hintergrund ist, dass der Tierpark zurzeit keine Einnahmen durch Besucher hat und ausschließlich durch Spenden am Leben erhalten wird. «Wir sind ein Verein», erklärte Caspari. "Wir bekommen keine städtischen Gelder, und alles, was wir bis dato an Landesgeldern beantragt haben, ist noch nicht eingetroffen."

Auch der Tiergarten Nürnberg hatte sich Ende März mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt: Darin wurde auf die Forderung des Verbands der Zoologischen Gärten hingewiesen. Demnach bräuchten die Tiergärten ein Soforthilfe-Programm in Höhe von 100 Millionen Euro.

„Anders als andere Einrichtungen können wir unseren Betrieb nicht einfach runterfahren – unsere Tiere müssen ja weiterhin gefüttert und gepflegt werden“, sagte Jörg Junhold, Präsident des Verbandes und Zoodirektor in Leipzig. „Momentan arbeiten wir aber ohne Einnahmen bei gleichbleibend hohen Ausgaben.“ Wie gravierend die Lage ist, lässt sich daran erkennen, dass ein einzelner großer Zoo aktuell einen wöchentlichen Umsatzverlust von etwa einer halben Million Euro zu verkraften hat.

Wie kritisch die Lage ist, zeigt sich am Fall des Tierpark Neumünster: Der Focus zitiert Zoodirektorin Caspari mit den Worten: "Im schlimmsten Fall werde ich Tiere euthanasieren müssen, ehe ich sie verhungern lasse." Auch andere Tierparks würden sich mit dieser Frage beschäftigen - auch wenn man nicht gerne darüber spreche. Um die Katastrophe zu verhindern, bittet der Tierpark in Neumünster um Spenden. rowa/mit dpa