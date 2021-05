Friedrichshafen vor 48 Minuten

Unfall

Auto prallt gegen Krankenhaus-Mauer: Not-Kaiserschnitt bei schwangerer Beifahrerin, Fahrer stirbt

Ein grausamer Unfall ereignete sich am heutigen Freitag (7. Mai 2021) am Krankenhaus in Friedrichshafen. Auf dem Weg in die Notaufnahme verlor ein Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er krachte in eine Betonmauer an der Klinik und starb dabei. Auf dem Beifahrersitz saß seine hochschwangere Frau - sie musste per Not-Kaiserschnitt entbinden.