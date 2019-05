Helmstedt vor 7 Stunden

Unwetter

Niedersachsen: Kreißsaal-Decke nach heftigem Regen eingestürzt - Intensivstation geräumt

In Helmstedt in Niedersachsen kam es am Montagabend, dem 20. Mai, zu einem Großeinsatz bei einem Krankenhaus. Dort war die Decke des Kreißsaals eingestürzt und der Strom fiel aus. Auch die Intensivstation wurde evakuiert.