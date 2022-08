Eine Mutter hat mit knapp zwei Promille Alkohol intus einen Autounfall in Baden-Württemberg verursacht, bei dem ihr neunjähriger Sohn ums Leben gekommen ist. Die Polizei geht nach Angaben einer Sprecherin vom Mittwoch (17. August 2022) von einem Unfall aus.

Die 35 Jahre alte Autofahrerin war am Dienstagabend in Neuried mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Den Angaben zufolge wurde das Auto durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen. Der Junge sei aus dem Fahrzeug geschleudert und unter dem Autowrack eingeklemmt worden. Er starb an der Unfallstelle. Die Mutter überlebte mit leichten Verletzungen.

Tödlicher Unfall in Neuried: Frau hatte rund zwei Promille

Ein erster Alkoholtest ergab laut Mitteilung einen Wert von knapp zwei Promille. Die Ermittler ordneten zusätzlich eine Blutprobe an. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Die Polizei muss der Sprecherin zufolge unter anderem noch klären, wie das Kind in dem Fahrzeug gesichert war. Ein Sachverständiger wurde mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt.

Gegen die Mutter des Neunjährigen werde wegen Trunkenheit am Steuer und des tödlichen Unfalls ermittelt. Zu den genauen Vorwürfen konnte die Polizeisprecherin zunächst noch nichts sagen. Das Auto wurde mit einem Totalschaden abgeschleppt. Zwischenzeitlich war die Rheinstraße in beide Richtungen gesperrt.

