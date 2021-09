Im Oktober 2021 wird sich in Deutschland einiges ändern

Betroffen sind unter anderem Gaspreise, Club-Besuche, Krankmeldungen und Reiseangebote

Auch rund um die Corona-Maßnahmen und Schnelltests wird sich einiges ändern

wird sich einiges ändern Hier erfährst du, in welchen Bereichen es teuer werden könnte

Auch im Oktober 2021 wird es wieder Neuerungen für Bürger*innen geben. Wir haben euch einen Überblick verschafft.

Corona-Tests werden kostenpflichtig und Maskenpflicht im Unterricht entfällt

Die schlechten Nachrichten zuerst: Wie bereits angekündigt, werden die Schnelltests zur Feststellung einer Erkrankung mit dem Coronavirus kostenpflichtig. Um bestimmte Gebäude betreten zu können, benötigen Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, ein negatives Testergebnis.

Das ist ab dem 11. Oktober 2021 nicht mehr umsonst – der Testwillige trägt die Kosten ab diesem Zeitpunkt selbst. Wie viel die Schnelltests und PCR-Tests kosten, lest ihr hier.

In Bayern wird außerdem ab Oktober die Maskenpflicht an Schulen entfallen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Mittwoch (29. September 2021) angekündigt, dass Schüler künftig keine Masken mehr im Unterricht tragen müssten. Durch regelmäßige Corona-Tests soll das Sicherheitsnetz laut Landesregierung aber eng bleiben. Außerhalb des Klassenzimmers muss im Schulhaus weiterhin eine Schutzmaske getragen werden. Das wichtigste zum Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht, erfährst du hier.

Neuerung an der Tankstelle: Gelbe Schilder weisen auf Kraftstoffverbrauch hin

Im Kampf gegen den Klimawandel wird es ab Oktober eine Neuerung an größeren Tankstellen geben. Auf gelben Info-Tafeln werden Autofahrer ab dann über den Kraftstoffverbrauch ihres Fahrzeugs informiert. Die Angaben basieren auf einer Auswertung der meistverkauften Fahrzeugmodelle in verschiedenen Segmenten. Es handelt sich dabei nur um Richtwerte für Fahrer: Der individuelle Fahrstil kann hier natürlich nicht berücksichtigt werden. Nicht jeder ist von den gelben Schildern überzeugt, es gibt auch einige Kritikpunkte.

Gas wird teurer - um etwa 188 Euro!

Jeder, der sein Haus oder seine Wohnung mit Gas heizt, kann in diesem Winter mit einer unerfreulichen Rechnung rechnen. Denn, die Gaspreise sollen im Durchschnitt um ganze 12,6 Prozent angehoben werden. Verrechnet man diese mit dem Gasbedarf eines Einfamilienhauses, wird es im Jahr um etwa 188 Euro teurer als sonst. Schuld daran sind die steigenden Gaspreise im Großhandel, aber auch die CO2-Abgabe. Laut dem Vergleichsportal Check24 könnten die Gaspreise, aber auch Kosten für Strom sogar noch weiter steigen.

Tui bietet auch im Oktober und November Flüge an

Es gibt aber auch erfreuliche Neuerungen. Der Reiseveranstalter Tui plant den Sommerflugplan in diesem Jahr zu verlängern, das bedeutet: In den Monaten Oktober und November soll es mehr Tuifly-Flüge geben, als ursprünglich geplant. Tui bestätigt dies in einer Pressemeldung und berichtet, dass gerade der Mittelmeerraum sehr gefragt ist und mehr Last-Minute-Reisen gebucht werden, als jemals zuvor.

Clubs und Diskotheken in Bayern sollen wieder öffnen

Nach langer Corona-Pause sollen Clubs und Diskotheken in Bayern ab Oktober wieder öffnen dürfen. Schon ab 1. Oktober könnte der Einlass für Geimpfte, Genesene oder Getestete möglich sein. Wer keine Impfung erhalten hat oder schon einmal an Covid-19 erkrankt war muss einen negativen PCR-Test vorlegen. Am Donnerstag (30. September 2021) will das bayerische Kabinett die Öffnung offiziell beschließen.

Englandreisen werden attraktiver: Regierung lockert Einreisevoraussetzungen

Die Einreise nach England soll auch wieder einfacher werden. Das ist auf die Lockerungen der Corona-Regeln durch die britische Regierung bei der Einreise von Geimpften zurückzuführen. Ab dem 4. Oktober ist es nicht mehr notwendig, einen negativen Test bei der Einreise vorzulegen. Ab Ende Oktober soll es sogar noch angenehmer werden, denn ein Schnelltest am zweiten Tag nach der Einreise soll genügen, um den eigenen Negativ-Status nachzuweisen. Bisher war dafür ein PCR-Test vorgeschrieben.

Wieder mehr Personal in Krankenhäusern

Eine gute Nachricht für Krankenhauspatienten ist, dass die Corona-Sonderregel für die Besetzung der deutschen Pflegefachkräfte ab dem 1. Oktober ausläuft. Aufgrund der Pandemie ist die Mindestanzahl an Personal in den Krankenhäusern gesenkt worden, was eine schlechtere Versorgung der Patienten abseits der Corona-Stationen zur Folge hatte. Das wird sich ab Oktober wieder zum Besseren wenden: Frühgeborene oder auch Krebspatienten erhalten dann wieder eine bessere Versorgung.

Krankschreibung wird digitalisiert

Auch Arbeitnehmer profitieren von den Oktober-Änderungen. Die Krankschreibung wird digitalisiert: Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) wird ab dem 1. Oktober von den Ärzten fortan nur noch digital übermittelt werden. Der nächste Schritt soll am 1. Juli 2022 folgen. Ab diesem Zeitpunkt bekommen die Patienten die AU nicht länger auf Papier. Sinn dieses Digitalisierungsprozesses ist die schnellere Übermittlung der AU an Arbeitgeber und Krankenkasse.