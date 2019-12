Neuerung bei "Aldi-Süd": Attraktive Änderung für das Einkaufserlebnis

Smartphones sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Menschen werden nervös wenn sie keinen Empfang haben oder das Datenvolumen am Ende des Monats schon wieder eingeschränkt ist. Wir können nicht mehr ohne. Das hat "Aldi-Süd" sich zu Nutze gemacht und eine Neuerung für Kunden entwickelt, die besonders die neue Generation freuen wird.

WLAN bei Aldi

Das Unternehmen hat in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass sie ab sofort den Kunden in 1600 Filialen einen kostenfreien WLAN-Zugang zur Verfügung stellen. Dies berichtet Chip.de. Der Gedanke des Unternehmens der hinter dem Ganzen steckt ist, dass die Suche nach Vergleichspreisen, Rezepten und Inhaltsstoffen erleichtert.