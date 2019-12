Flensburg vor 23 Minuten

Auto

Neuer Rekord: Erstmals mehr als eine Million SUV und Geländewagen neu zugelassen

Der Boom von SUVs und Geländewagen in Deutschland hält an: In diesem Jahr gab es bei den Neuzulassungen einen neuen Rekord. Und da sind die Zahlen vom Dezember noch nicht mal mit eingerechnet.