Neue Exklusivmarke bei Edeka: Gesunde Lebensmittel von Jochen Schweizer

Müsli, Trockenfrüchte und Basmatireis - Angebot der neuen Lebensmittelmarke vielfältig

Die Produktpalette ist vielfältig und reicht von veganen Fruchtsnacks über Müsliriegel und Cerealien bis hin zu aromatischem Basmatireis und einem für Smoothies und Müsli praktischen Öl-Mix.

Unter dem Claim "Schmeck was möglich ist" hat vor ein paar Tagen auch eine breite Einführungskampagne in TV, Print und Social Media begonnen.

Zum Video "Gesunde Ernährung: Mit diesen Tipps fällt sie leichter"

Jochen Schweizer und Edeka: Leidenschaft für gesunde Lebensmittel und tägliche besondere Erlebnisse in neuer Marke vereint

"Ich freue mich, meine Leidenschaft für gesunde Lebensmittel nun mit einem starken Partner auf das nächste Level zu bringen", so Schweizer in einer Pressemitteilung. Die Marken Jochen Schweizer und Edeka stünden gleichermaßen für einen aktiven Alltag und besondere Erlebnisse.