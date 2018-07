Navi lotst BMW in schmale Gasse - Nur der Abschleppdienst kann helfen

4000 Euro Schaden



Eine Anwohnerin der Weinstraße in Edenkoben (Rheinland-Pfalz) meldete der Polizei den fest steckenden Wagen. Der BMW-Fahrer gab an, nach Anweisung seines Navis in eine so enge Gasse gefahren zu sein, dass er stecken blieb.Dabei kam das Fahrzeug mit einer Dachrinnen und einer Mauer in Berührung. Am BMW enstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Auf Wunsch des Fahrers bestellte die Polizei einen Abschleppdienst, der das Auto aus der Gasse befreien konnte.