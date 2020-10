59 Tage wird die Bettruhe-Studie dauern, die das DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) im Auftrag der NASA 2021 durchführt. Davon sind 30 Tage Bettruhe. Für die Studie werden derzeit 24 Probanden, zwölf Frauen und zwölf Männer, gesucht, die jeweils eine Aufwandsentschädigung von 11.000 Euro erwartet.

"Im Weltraum führt der Wegfall der Schwerkraft zu einer Reihe von physiologischen Veränderungen im Körper: durch die verminderte Belastung kommt es zum Abbau von Muskeln und Knochen, außerdem verschieben sich durch die Schwerelosigkeit die Körperflüssigkeiten in Richtung Kopf. Um diese physiologischen Veränderungen im All zu Forschungszwecken auf der Erde zu simulieren, nutzt man das Modell der Bettruhe in 6°-Kopftieflage", heißt es in der Ausschreibung des DLR.

Körperlicher Zustand der Astronauten im All wird simuliert

Durch die Bettruhe und den damit verbundenen Bewegungsmangel komme es zu einer vergleichbaren Entlastung der unteren Extremitäten. Dass das gesamte Bett kopfwärts um 6° geneigt ist führt dazu, dass die Körperflüssigkeiten in das obere Areal des Körpers verschoben werden. Der Zustand kommt dem der Astronauten im Weltall relativ nahe. Ein Kopfkissen erhalten die Probanden nicht.

Durch die Studie , die von April bis Juni 2021 stattfinden wird, soll herausgefunden werden, welche vorbeugenden Maßnahmen und Gegenmaßnahmen gegen die negativen Effekte der Schwerkraft mindern. So soll später das Wohlbefinden und die Sicherheit von Astronauten, die sich auf Langzeitmissionen zum Mars oder zum Mond begeben, sichergestellt werden.

Eine Möglichkeit zur Verminderung der negativen Effekte der Schwerkraft sehen die Raumfahrtorganisationen in Unterdruckzylindern (LBNPD, Lower Body Negative Pressure Device) für die untere Körperhälfte. Durch das Anlegen wird, wie der Name bereits erahnen lässt, ein Unterdruck auf die untere Körperhälfte ausgeübt. So sollen die Körperflüssigkeiten von der oberen zurück in die untere Körperhälfte transportiert werden.

Wirksamkeit des Unterdruckzylinders soll überprüft werden

Um zu kontrollieren, wie effektiv der Unterdruckzylinder tatsächlich ist, müssen die Herz-Kreislauf-Funktion, der Gleichgewichtssinn, die Muskelkraft und die Kognition, also alle Prozesse, die mit dem Wahrnehmen und Kennen zusammenhängen, regelmäßig kontrolliert werden. Auch werden das Blut und die Augen der Probanden regelmäßig untersucht.