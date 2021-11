Die Zahl der Corona-Infektionen steigt massiv, vielerorts geraden die Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenze. Gerade in vielen Regionen Bayerns ist die Lage dramatisch. Im Freistaat wurde bereits der Katastrophenfall ausgerufen. Da die Corona-Ampel auf Rot steht, gelten verschärfte Beschränkungen. Doch nun könnten weitere Maßnahmen nötig werden.

Demnach soll es am kommenden Donnerstag, dem 18.11., eine Neuauflage der Bund-Länder-Rund geben. Das kündigte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), am Donnerstag bei Twitter an. Ein Regierungssprecher in Düsseldorf bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur den Termin.

Weihnachtsmärkte vor dem Aus?

"Gut, dass nun endlich von allen Seiten Bereitschaft für diese dringend notwendige Abstimmung da ist. Corona kennt keine Regierungspause" schrieb Wüst. Er lade im Einvernehmen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der SPD-Seite zu dem Termin ein. Die Corona-Lage spitze sich immer weiter zu, immer mehr Menschen erkrankten. "Das kann uns nicht kalt lassen. Bund und Länder haben gemeinsam die Verantwortung für ein wirksames und abgestimmtes Vorgehen" erklärte Wüst.

Der geschäftsführende Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor im Bundestag Beratungen von Bund und Ländern über die Corona-Situation für die kommende Woche angekündigt. Auch die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich mehrfach vehement für eine solche Ministerpräsidentenkonferenz ausgesprochen.

Bei der Runde könnten auch die Weihnachtsmärkte Thema werden. In Bayern wurde bereits erste Weihnachtsmärkte abgesagt. Nun forderte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer eine generelle Absage aller Weihnachtsmärkte. Demnach könne man "ich doch nicht vorstellen, dass man auf dem Weihnachtsmarkt steht, Glühwein trinkt und in den Krankenhäusern ist alles am Ende und man kämpft um die letzten Ressourcen." Bund und Länder müssten Bürgermeistern, Landräten und Marktbetreibern diese schwere Entscheidung jetzt abnehmen.

Vorschaubild: © Hannibal Hanschke/Reuters/Pool/dpa