Eisenach vor 32 Minuten

Polizeikontrolle

Nackt im Zug: Polizeikontrolle in der Bahn eskaliert

Ein 50-jähriger Mann wurde am Freitag in in einer fahrenden Regionalbahn von der Bundespolizei kontrolliert. Der Mann zeigte seine Unzufriedenheit über die Kontrolle indem er nackt durch den Zug lief.