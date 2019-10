Nachfrage zu gering: Dr. Oetker nimmt Schokoladenpizza aus den Läden

Der Lebensmittelhersteller Dr. Oetker hat seine Schokoladen-Pizza wegen geringer Nachfrage vom Markt genommen. Seit Sommer werde die Tiefkühlpizza mit Schokoladenbelag nicht mehr an den Handel ausgeliefert, sagte ein Sprecher am Freitag in Bielefeld.

"Es gibt ja immer wieder Neuheiten, dafür muss ein altes Produkt auch mal Platz machen, wenn die Nachfrage nicht mehr entsprechend ist", sagte er weiter. Zuvor hatte die "Neue Westfälische" darüber berichtet.