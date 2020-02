Nach Kampf gegen Krebs: Todkranke Bloggerin verabschiedet sich emotional im Netz

Am Dienstag (04. Februar 2020) war Weltkrebstag. Experten gehen davon aus, dass sich die Zahl der Krebserkrankungen bis 2040 fast verdoppeln wird. Es ist normal, dass vielen Menschen der Umgang mit Krebserkrankungen schwerfällt. Die Bloggerin Mia de Vries aus Rheinland-Pfalz hat allerdings ihren persönlichen Weg gefunden: Auf Instagram hielt sie ihre rund 128.000 Follower mit regelmäßigen Posts über ihr Krebsleiden auf dem Laufenden. Doch kürzlich gab es von ihr den vermutlich letzten Post - ihr bleibt wohl nicht mehr viel Zeit.

Influencerin schreibt Geburtstagskarten für die Zukunft

In einem Interview mit dem ZDF gab sie vor einiger Zeit bekannt, dass sie für verschiedene Situationen Briefe geschrieben hat- für die Zukunft, falls sie eines Tages in bestimmten Momenten nicht mehr dabei sein kann. Darunter befinden sich auch emotionale Worte an ihren Mann - und Geburtstagskarten für ihren Sohn. In ihren Posts gab sich Mia stets positiv.

Bloggerin verliert wohl Kampf gegen den Krebs: Nachricht an "Lieblingsfremde"

Die 29-Jährige gab Anfang Februar bekannt, dass sie den Kampf gegen den Krebs wohl verloren hat. In ihrem aktuellsten Post wendet sie sich an ihre Anhänger. Sie redet davon, dass dies voraussichtlich ihr letzter richtiger Beitrag sein wird und richtet sich direkt an die "Lieblingsfremden" in ihrem Handy. Man kann ihren Schmerz aus der Botschaft herauslesen, doch sie verweist auf die Liebe. "Das wichtigste im Leben ist die Liebe", schreibt sie dort. Das ist die Botschaft, die sie ihren Anhängern mitgeben möchte.