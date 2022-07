Im Saarland ist eine Mutter mit ihren zwei kleinen Kindern von einer Brüstung gefallen. Ein Kind sei gestorben, berichtete die Polizei am Freitag (29. Juli 2022). Die Mutter und das andere Kind seien schwer verletzt. Zuvor hatte die Saarbrücker Zeitung berichtet.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Vorfall am Donnerstagabend (28. Juli 2022) gegen 21.00 Uhr gemeldet. Drei Menschen seien von einer Brüstung gestürzt: eine 38 Jahre alte Mutter und ihre zwei Töchter im Alter von einem und drei Jahren. Sie seien aus vier oder fünf Metern Höhe gefallen. Es handelte sich dabei um eine Art Übergang zum Garten, der mit einem Metallgeländer gesichert war.

Mutter und Kinder stürzen von Balkon in Saarbrücken: Dreijährige stirbt an Kopfverletzungen

Die Opfer wurden notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das dreijährige Kind starb laut Polizei in der Nacht an seinen schweren Kopfverletzungen. Als der Sturz passierte, seien der Vater und mehrere Angehörige in der Wohnung gewesen. Sie seien in der Nacht vernommen worden, die Erkenntnisse daraus will die Polizei am Vormittag berichten.

Die Hintergründe seien bislang unklar. Bisher werde der Fall als tragischer Unfall geführt. Wie die Saarbrücker Zeitung berichtet, hätte sich der Verdacht, die Mutter habe zunächst die Kinder und dann sich vom Balkon gestürzt, bislang nicht bestätigt. Dennoch werde nach Angaben eines Polizeisprechers gegenüber der dpa gegen die Mutter werde wegen Mordes und versuchten Mordes ermittelt.