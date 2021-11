Weinheim vor 1 Stunde

Unfall

Mutter bleibt in enger Schwimmbad-Rutsche stecken - und wird dort stundenlang vergessen

In einem Freizeitbad in Weinheim blieb eine 43-jährige Frau in einer Looping-Rutsche stecken. Doch die Mitarbeiter wurden erst viel später auf ihre missliche Lage aufmerksam.