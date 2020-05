Medizinisches Personal steht während der Corona-Pandemie im Fokus. Pfleger kommen an ihre physischen und psychischen Grenzen und riskieren unter Umständen sogar ihre Gesundheit. Vor allem Altenheime sind in vielen Regionen Corona-Hotspots.

ABE Biller, Pfleger eines Seniorenheims aus Nordrhein-Westfalen, macht auf seine ganz eigene Weise auf die momentane Situation aufmerksam.

Rappender Pfleger: "Ich drücke Wertschätzung aus, wir leisten jetzt noch mehr"

ABE Biller ist stellvertretende Pflegedienstleitung im Friedrich-Krahn-Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Schwerte. In seiner Freizeit tritt er auch als Rapper auf.

Mit einem Rap-Video bedankt sich die AWO und ABE Biller bei seinen Kolleginnen und Kollegen. "Dieser Rap geht an die Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt. Ganz besonders spreche ich hier das Pflegepersonal an. Ohne euch geht gar nichts, ich weiß, so war es schon immer. Ich drücke Wertschätzung aus, denn wir leisten jetzt noch mehr", rappt Biller.

Aber er möchte mit seinem Musikvideo auch darauf aufmerksam machen, dass das Coronavirus nicht so harmlos ist, wie viele immer noch glauben. "Nicht nur Angehörige, jeder soll daheim bleiben. Die Sache wurde ernst, ich denk' es mir nicht nur aus", appelliert er in seinem Rap.



Die Reaktionen auf das Musikvideo waren sehr positiv: "Absolut cooler Typ", hieß es in einem Kommentar.