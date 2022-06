Ein betrunkener Motorradfahrer in einem Kuhkostüm hat sich in Ohrdruf (Landkreis Gotha) bei einem Sturz verletzt. Der 34-Jährige sei am Samstagmorgen vermutlich an einer Bauzaunhalterung ins Straucheln geraten, teilte die Polizei mit.

Den Beamten habe der Mann aber zunächst eine Geschichte von einem unbekannten Freund als Fahrer auftischen wollen. Hinweise auf einen zweiten Fahrer habe es aber nicht gegeben. «Vielmehr hat der Kuhkostümträger augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke beim Überfahren der Bauzaunhalterung die Kontrolle über das Motorrad verloren», teilte die Polizei mit. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 1,89 Promille ergeben.

Die Ermittlungen ergaben zudem noch, dass das Motorrad weder versichert noch zugelassen war. Eine Fahrerlaubnis besaß der 34-Jährige nicht. Das Kennzeichen sei «offensichtlich selbst angefertigt» gewesen. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.