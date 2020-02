Mode-Trends im Frühjahr: Beige, Leder und Sabots - was dieses Jahr angesagt ist

Was anziehen in diesem Frühjahr? Der Kleiderschrank ist, wie immer voll, und trotzdem hat man nicht das passende zum Anziehen? inFranken.de hat die kommenden Trends zusammengefasst.

Modedesigner schlagen gerne mal eine Rolle rückwärts, um sich Inspirationen aus vergangenen Epochen für ihre aktuelle Mode zu holen. Nach den 90ern und den 80er sind nun - natürlich - die 70er Jahre dran. "Die leuchtenden, bisweilen auch schrillen Farben wie Apfelgrün oder Orange sind ebenso ein Kennzeichen dieser Mode wie etwa Muster im Ethno-Stil", erklärt die Stilberaterin Maria Hans aus Hamburg.

Was sind die Trends im Frühjahr?

"Aber auch Materialien wie Häkelspitze, die man jetzt oft bei kurzen Kleidern sieht, gehören dazu." Und gerade auch einige schöne Sommerstücke haben Anleihen der Siebziger: "Vor allem Hotpants sind ja ein echtes Merkmal dieser Mode-Dekade - und jetzt sind sie wieder zurück", so Hans weiter.

Stark im Kommen sind aber auch Bermudas, die jetzt häufiger zu Blazern getragen werden, so der Experte. Das gebe ihnen einen ganz neuen Twist. Ebenfalls ein Merkmal der Siebziger Jahre in der heutigen Mode sind Metallic-Stoffe, die es in Silber und Gold, aber auch in stärkeren Farben wie leuchtendem Apfelgrün gibt.

So sind es vor allem Neon- und Naturfarben, die in der kommenden Frühjahrsmode bestimmend sind. En vogue bleibt aber weiterhin die Jeans. "High-Waist-Jeans - also Denims, die bis zur Taille reichen - sind jetzt in der Skinny-Version zu haben", berichtet Shoppingberaterin Andrea Lakeberg aus Berlin.

Frühlings-Mode: Beige ist voll im Trend

Beige feiert ein großes Comeback in diesem Frühjahr. Gemeinhin als Rentnerfarbe verschrien, liegt die Sandfarbe dieses Jahr wieder voll im Trend. Schon in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts galt die Farbe als reiner und edler Ton. Wiederbelebt wurde sie einmal in den 1960er Jahren durch Audrey Hepburns Trenchcoat in "Frühstück bei Tiffany" und von Jil Sander in den 1980er Jahren.

"Die Auseinandersetzungen mit dem Klimawandel und das Thema Nachhaltigkeit haben zu einem Boom der Naturfarben geführt", sagt der Frankfurter Modeberater Andreas Rose. Das zeigt sich auch in den angesagten Stoffen Leinen und Flachs.

Auch in diesem Jahr kann man Beige also wieder tragen. Am besten kombiniert in verschiedenen Nuancen und mit verschiedenen Materialien und Strukturen. Dann kann man Beige auch zu Beige tragen ohne dass es gleich einförmig wirkt.Der Vorteil: Die Farbe passt so zu den dezenten und weniger düsteren Trendfarben des Frühlings. "Dies ist ein neutraler Trend, der zu ganz unterschiedlichen Gelegenheiten genau richtig ist", findet die Stylistin Valeriya Licht aus Berlin.

Beige mit Beige oder leuchtenden Farben

Angesagt sind in diesem Frühjahr vor allem Erdtöne - also alle Beige- und Braunschattierungen - und viel Grau, aber nicht nur. "In dieser Saison gehören auch Nuancen wie Wasserblau oder Varianten von Grün dazu", sagt Rose. Leuchtende Farben wie Pink oder Orange oder Pastelle lassen sich ebenso hervorragend mit der neuen Trend-Farbe kombinieren.