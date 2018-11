Mit Hammer und Küchenmesser: 89-Jähriger soll seine Frau ermordet haben - aus Eifersucht

Nach fast 60 Jahren Ehe soll ein Rheinländer seine Frau aus Eifersucht ermordet haben. Am Kölner Landgericht hat am Freitag ein Mordprozess gegen den 89-Jährigen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem alten Mann vor, die Frau im Juni dieses Jahres in Rösrath bei Köln aus Eifersucht getötet zu haben.

Trennung nach 60 Jahren Ehe: Wegen eines anderen Mannes

Laut der am Freitag verlesenen Anklageschrift soll das spätere Opfer dem Angeklagten eröffnet haben, sich von ihm trennen und den Lebensabend mit einem anderen Mann verbringen zu wollen. Daraufhin habe der angeklagte Deutsche beschlossen, seine Ehefrau zu töten.

Der Verteidiger teilte mit, dass sich der Angeklagte zunächst nicht zu den Vorwürfen äußere. Die Tochter des Paares schilderte, dass die Eltern 1961 geheiratet hätten. In der Anklageschrift war zuvor hingegen von rund 70 Ehejahren die Rede.

Mit einem Hammer gegen den Kopf geschlagen

Bei der Tat soll der 89-Jährige seiner Frau mit einem Hammer gegen den Kopf geschlagen haben. Anschließend habe er ihr mit einem Küchenmesser sechs Mal in den Oberkörper gestochen. Die Frau sei durch den Blutverlust infolge der Stiche gestorben.

Einer Statistik zu Opfern häuslicher Gewalt zufolge, die jüngst vorgestellt wurde, wird häufiger als jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Auch im oberfränkischen Coburg hatte vor wenigen Tagen ein 34-Jähriger seine getrennt von ihm lebende Ehefrau getötet und die Tat später bei der Polizei gestanden.