Mit Gewalt und Einschüchterung: Sind rechte Bürgerwehren eine Gefahr in Deutschland?

Zwei Mitglieder einer Bürgerwehr patrouillieren in einem Wohngebiet (undatierte Aufnahme). So wie hier in Sachsen patrouillieren Bürgerwehren immer häufiger durch Wohngebiete. Die Regierungen sieht in vielen von ihnen, die auf rechtem Gedankengut fußen, eine Gefahr für die Sicherheit. Foto: Martin Schutt/dpa