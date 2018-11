Verschärfung der Mietpreisbremse: "Die Maßnahmen der GroKo lösen das Grundproblem nicht"

In diesem Punkt sind sich - ausnahmsweise - Innenminister Horst Seehofer von der CSU und Justizministerin Katarina Barley von der SPD einig. Die Frage, ob es genügend bezahlbare Wohnungen in Deutschland gebe, sei "die soziale Frage unserer Zeit", sagen sowohl der Noch-CSU-Chef als auch die künftige SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl. Und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat, wenn auch sehr spät, erkannt, wie bedeutend das Thema für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist.

Gefährliche Gratwanderung: Für beide Seiten etwas

Das Problem ist, dass der Staat bezahlbaren Wohnraum dort, wo er schon jetzt sehr knapp ist, nicht herbeizaubern kann. Er kann lediglich die Rahmenbedingungen verbessern. Für die Investoren und Bauherren, indem er Anreize gewährt, damit mehr Wohnungen gebaut werden, und für die Mieter, indem er sie vor maßlosen Mietsteigerungen besser schützt. Das aber ist eine gefährliche Gratwanderung.

Was für Investoren gut ist, die für ihr eingesetztes Geld eine Rendite erwarten, ist nicht unbedingt im Interesse der Mieter. Und umgekehrt stellen Regelungen, die dem Mieterschutz dienen, einen staatlichen Eingriff in das Eigentumsrecht dar, machen im schlimmsten Fall gar den Bau neuer Wohnungen unattraktiv für Investitionen.Die Große Koalition versucht, mit einem Gesetzespaket einen Weg zu finden, der es beiden Seiten recht zu machen versucht.

Maßnahmen lösen das Grundproblem nicht

Für den Neubau von Mietwohnungen lockt der Staat mit Sonderabschreibungen, gleichzeitig wird die Umlage bei Modernisierungen von elf auf acht Prozent gekürzt, Vermieter haben zudem eine Auskunftspflicht und müssen die Vormiete offenlegen. Ob das die geeigneten Maßnahmen sind, die "soziale Frage unserer Zeit" zu lösen, darf bezweifelt werden. Denn beide Maßnahmen lösen das Grundproblem nicht, dass es in den Ballungsräumen an geeigneten Grundstücken fehlt. Nur wenn die ländlichen Räume gestärkt werden, wird es gelingen, die Abwanderung in die Städte zu verhindern.

Ein Kommentar von Redakteur Martin Ferber.