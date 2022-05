Während der Covid-19-Pandemie sollten sich Menschen - zumindest zeitweise - auf Empfehlung und Anordnung der Regierungen in ihre eigenen Räumlichkeiten zurückziehen und Kontakte möglichst vermeiden. Trotzdem konnte man als Mieter nach Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS Handwerkern den Zutritt zur Wohnung für unaufschiebbare Arbeiten nicht verweigern. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Der Fall, der gerade am Amtsgericht Brandenburg verhandelt wird (Aktenzeichen 31 C 32/21): In einer vermieteten Wohnung sollten die Heizkostenverteiler ausgetauscht und Rauchwarnmelder eingebaut werden. Der Mieter verweigerte trotz mehrfacher Abmahnungen dem Handwerker den Zutritt - unter anderem mit Verweis auf die Pandemie. Der Eigentümer sprach ihm deswegen die fristlose Kündigung aus. Auch wenn berechtigte Ängste vorlägen, dürfe die Wohnung nicht zu einer Corona-Festung werden.

Gericht: Totalverweigerung nicht zu vertreten

Das Urteil: Trotz des angeschlagenen Gesundheitszustands des Mieters und seinen 16 Jahren als Mieter kam das Amtsgericht zu der Überzeugung, dass eine solche Totalverweigerung nicht zu vertreten sei. Unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sei es einem Mieter durchaus zuzumuten, einen Handwerker in seine Wohnung einzulassen.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Hinweis: Die Regelungen im Zusammenhang mit Corona unterliegen ständigen Änderungen. Die Rechtsprechung orientiert sich immer an bestimmten temporären Zuständen. Das ist im Hinblick auf dieses Urteil zu beachten.

Auch interessant: Aktuelle Corona-Regeln in Bayern ab Mai - Maskenpflicht, Schulen, Kitas, ÖPNV, Einkaufen. Das gilt jetzt.