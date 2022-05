Pünktlich zum Start in den meteorologischen Sommer 2022 kommt am Mittwoch, dem 01. Juni 2022, die Sommerwärme zurück nach Deutschland. Laut dem Diplommeteorologen Dominik Jung, soll Pfingsten mit Temperaturen bis zu 31 Grad heiß und schwül werden. Nach aktuellen Prognosen müsse man am langen Wochenende mit etlichen Schauern und Gewittern rechnen. Stellenweise würde auch ein hohes Unwetterpotenzial herrschen. Die Wetterdaten deuten darauf hin, dass starke Gewitter auch über Rock am Ring und Rock am Park ziehen werden.

"Da ist seitens der Veranstalter Vorsicht angesagt", meint der Wetterexperte. Daher müsse auf beiden Freilandveranstaltungen mit witterungsbedingten Einschränkungen gerechnet werden. "Bei Gewittern besteht im Freien Lebensgefahr", warnt Jung. "In die Wetterküche kommt wieder Schwung und das ausgerechnet am langen Pfingstwochenende. In der schwülwarmen Suppe drohen in einigen Regionen kräftige Schauer und Gewitter", so der Meteorologe.

Wettermodelle prophezeien warmen, aber zu trockenen Sommer 2022

Am Dienstag (31.05.22) endet eines der sonnigsten und trockensten Frühjahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Im Juni startet der meteorologische Sommer. Die führenden Langfristwettermodelle rechnen bereits mit einem zu warmen und zu trockenen Sommer 2022. Die Aufzeichnungen des US-Wettermodells der NOAA sowie des Wettermodells des europäischen Wetterdienstes deuten darauf hin, dass der Juli besonders heiß und trocken ausfallen könnte.

Die warmen und feuchten Luftmassen sollen direkt aus dem westlichen Mittelmeerraum kommen. Am Dienstag (31.05.2022) liegen die Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad. Im Norden und der Mitte Deutschlands sind Schauer und Gewitter möglich. Die übrigen Teile Deutschlands können mit Sonnenschein rechnen. Am Mittwoch bleibt es weitestgehend trocken, bei Temperaturen zwischen 16 und 25 Grad. Auch am Donnerstag kann man mit einem Mix aus Sonnen und Wolken rechen bei Höchsttemperaturen von 28 Grad.

Zum Wochenende wird es schwül. Am Freitag scheint erst viel Sonne, dann soll es zu sogenannten Quellwolken und anschließend zu starken Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 31 Grad. Am Samstag (04.06.22) soll es laut Dominik Jung bei Temperaturen bis zu 30 Grad teilweise zu einer erhöhten Unwettergefahr kommen.

Am Pfingstsonntag und -montag liegen die Temperaturen zwischen 18 und 28 Grad. Das Wetter soll wechselhaft, sonnig und bewölkt werden. Auch Schauer und Gewitter sollen möglich sein.