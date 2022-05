Rein in die Badeklamotten und raus mit der Grillzange - das Wetter wird perfekt dafür! "Der Mai scheint zum Hochsommermonat mutieren zu wollen", erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in Bezug auf die derzeitige Wetterlage. Am Mittwoch (11. Mai 2022) konnte man in Deutschland Temperaturen bis zu 30 Grad messen und vor allem die Nacht sei ungewöhnlich warm gewesen.

Je nach Wettermodell werde nächste Woche im Westen und Süden teilweise 33 oder 34 Grad in der Spitze berechnet. "Damit wären wir im Rekordbereich für die Jahreszeit. Sowas ist typisch für Juli oder August, aber nicht für den Mai", sagt Jung. Die Wetterlage, die ab nächster Woche auf uns zukommt, wird in Fachkreisen als Omega-Wetterlage bezeichnet. "Aus Südwest-Europa und aus Afrika deutet sich ein Schwall warmer Luftmassen an", erklärt Jung in seinem Video zum Wetterbericht am Donnerstag. Das bedeutet, Deutschland stehe eine lange und stabile Hitzeperiode bevor.

Omega-förmige Wetterlage sorgt für einen vorgezogenen Hochsommer

Schaut man sich die Form dieser warmen Luftmassen auf einer Wetterkarte an, so kann man die Form des griechischen Großbuchstaben "Omega" erkennen - daher der Name. Da diese Wetterlage durch ihre Stabilität ausgezeichnet wird, halten Sonnenschein und niederschlagsarme Phasen wochenlang an. "Ein gutes Beispiel für eine Omega-Wetterlage stellt der sogenannte "WM-Sommer 2006" (Juni 2006) dar", heißt es beim Deutschen Wetterdienst.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Donnerstag (12. Mai): 17 bis 26 Grad, meist freundlich, im Nordosten anfangs noch Schauer, im Südwesten Gewitter möglich

Freitag (13. Mai): 17 bis 25 Grad, meist freundlich, im Südwesten einzelne Gewitter

Samstag (14. Mai): 18 bis 27 Grad, Sonne satt, bestes Grill- und Badewetter

Sonntag (15. Mai): 19 bis 31 Grad, im Westen und Süden sehr warm bis heiß, auch sonst sommerlich warm, kaum Schauer oder Gewitter

Montag (16. Mai): 19 bis 30 Grad, sehr warm, hochsommerlich, teilweise nachmittags einzelne Schauer und Gewitter

Dienstag (17. Mai): 20 bis 27 Grad, oft freundlich, immer wieder Sonne, nachmittags einzelne Gewitter möglich

Mittwoch (18. Mai): 21 bis 32 Grad, sehr warm bis heiß, viel Sonne, abends Gewitter möglich

Donnerstag (19. Mai): 21 bis 33 Grad, im Westen extrem warm bis heiß für die Jahreszeit, auch sonst Sommerwetter mit viel Sonnenschein

Freitag (20. Mai): 21 bis 32 Grad, sommerlich warm bis heiß, viel zu warm für die Jahreszeit, nachmittags einzelne Gewitter

Jung gibt allerdings zu bedenken, dass diese Hochsommertage, die den meisten Menschen gefallen, für die Natur und Landwirtschaft zum "Stresstest" werden. Der wenige Regen, der fallen könne, werde zwar von den Pflanzen aufgenommen, aber ist zu gering, als dass er vom Boden gespeichert würde.

Diese Problematik werde laut Prognose über den gesamten Sommer 2022 hinweg, anhalten.