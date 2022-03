Berlin aktualisiert vor 18 Minuten

Ukraine-Krieg

Merz über Angriff auf Atomkraftwerk: Nato-Eingriff bei Atombedrohung denkbar

"Es kann eine Situation geben, in der dann auch die Nato Entscheidungen treffen muss, Putin zu stoppen", sagte CDU-Chef Friedrich Merz am Freitag (4. März 2022). Im Atomkraftwerk in Saporischschja war in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Nach ukrainischen Angaben wurde dieser durch den Beschuss von russischen Truppen ausgelöst.