Verzweifelte Corona-Videobotschaft an die Deutschen durch Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen sei zur Zeit so hoch wie noch nie, erklärte Merkel in dem am Samstag veröffentlichten Video. Auch die Zahl der Corona-Intensivpatient*innen steige steil an, so Merkel.

Tag für Tag gebe es "schrecklicherweise auch wieder viele Todesfälle zu beklagen". Dafür gebe es vor allem zwei Gründe: Der erste Grund sei die deutlich ansteckendere Delta-Variante. Zum zweiten seien "noch nicht so viele Menschen geimpft, um einen ausreichenden Schutz für uns alle aufzubauen", so die Kanzlerin weiter. Es gebe "einen sehr eindeutigen Zusammenhang zwischen Impfquote und Fallzahlen."

"Überlegen Sie es sich noch einmal": Eine der letzten Merkel-Botschaften ist hochemotional

Die Situation unterscheide sich nämlich innerhalb der Regionen in Deutschland, konstatiert Merkel. Sie sei besonders dort "schlimm", wo "vergleichsweise wenige Menschen geimpft sind". Das habe "gravierende Folgen", denn in den schwer betroffenen Regionen gebe es nicht genügend Platz und Personal für die "bestmögliche Behandlung" von Corona-Erkrankten und anderen kranken Menschen. Bereits jetzt sei das "nicht mehr möglich", Verlegungen an andere Orte nötig und Ärzte sowie Pflegepersonal, denen noch der "letzte Pandemiewinter in den Knochen steckt", ständen "schon wieder am Rand der Überforderung".

Sie fordert Bund und Länder deshalb auf "geschlossen zu handeln und "sich zu einheitlichen Regeln" zu verpflichten. Merkel fordert einen regionalen Schwellenwert, der über die aktuellen Maßnahmen hinausgehe. Doch am wichtigsten sei die Impfung, so die Bundeskanzlerin. Wer geimpft ist, habe "ein deutlich geringeres Risiko, sich anzustecken". Und selbst bei einer Infektion sei das Risiko einer ernsthaften Erkrankung oder gar dem Tod "deutlich geringer". Spanien und Portugal hätten die Pandemie mit hohen Impfquoten "sehr gut im Griff".

Merkel richtet einen fast verzweifelt klingenden Appell an Ungeimpfte: "Überlegen Sie es sich noch einmal. Weltweit haben unzählige Experten stichhaltige und vielfach überprüfte Antworten auf alle Fragen, auf alle Zweifel, auf alle Ängste." Man könne "diesen Antworten vertrauen" und sich "guten Gewissens impfen lassen". Die Booster-Impfungen nennt Merkel zum Schluss eine "nationale Kraftanstrengung unter großem Zeitdruck".