Mehring 18.07.2022

Blaulicht

22-jähriger Rollerfahrer nimmt Pkw die Vorfahrt und wird schwer verletzt

Am Sonntagabend (17. Juli 2022) kam es in Mehring (Landkreis: Trier-Saarburg) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Trierer Krankenhaus.